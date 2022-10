devolo AG schließt die Sanierung nach sechs Monaten ab

Die devolo AG aus Aachen hatte zwischenzeitlich mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu tun: Verantwortlich machte man vor allem die durch die Corona-Pandemie bedingten Schließungen des Handels, wodurch die Absatzzahlen erheblich sanken. Die Folge war, dass der Hersteller in die Insolvenz bzw. konkreter das Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung gehen musste. Mittlerweile kann die devolo AG bekannt geben, dass dieses Verfahren zum 31. Oktober 2022 erfolgreich beendet wird.

Mit der Zustimmung der Gläubiger findet der Insolvenzplan nach sechs Monaten seinen Abschluss. Auch das Amtsgericht Aachen hat der Einigung bereits zugestimmt. Die Familie Harbers übernimmt mit eigenen Gesellschaften die Firmenanteile der devolo AG zum 1. November 2022. devolo steht nach eigenen Angaben nach der Sanierung wieder auf einem stabilen finanziellen Fundament. Man sieht sich selbst nun als „grundlegend restrukturiertes Unternehmen“. Für die Zukunft sei man ausreichend aufgestellt.

Mittel- bis langfristig rechnen Geschäftsführung und Stakeholder von devolo mit positiven Wachstumsperspektiven. Punkten will man weiterhin mit seinen Produkten für die Heimvernetzung, für die es weiterhin Bedarf gebe, gerade in den Zeiten der von Home-Office, Smart Home, Streaming und Co. Mit internationalen Marketingkampagnen wolle man zudem seinen Bekanntheitsgrad auch außerhalb von Deutschland steigern.

devolo geriet in die Schräglage, weil die Absatzzahlen in der Pandemie einbrachen, gleichzeitig aber weiterhin hohe Warenzuflüsse aus den Produktionsstätten in Fernost folgten und der Lagerbestand mit den entsprechenden Kosten die AG am Ende überforderte. Hinzu kam, dass devolo 2021 Umsätze mit Netzbetreibern im Ausland im Projektgeschäft nicht realisieren konnte, weil spezifische Zulieferprodukte aufgrund des Chipmangels nicht verfügbar waren.

Quelle: Pressemitteilung