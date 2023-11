Nvidia GeForce RTX 40: Ab sofort mit drei Monaten PC Game Pass gratis

Nvidia hat bestätigt, dass es ab sofort neue Bundles mit Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 40 gibt. Wer eine neue GeForce RTX 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti, 4080 oder 4090 bei teilnehmenden Einzelhändlern und Internetanbietern erwirbt, erhält als Bonus für drei Monate Zugang zum PC Game Pass – ohne Mehrkosten. Der PC Game Pass ist eine Spiele-Flatrate von Microsoft, in der sich auch alle First-Party-Titel des Unternehmens finden – wie “Redfall”, “Forza Horizon 5” oder auch “Halo Infinite”.

Außerdem erhalten Gamer in ausgewählten Ländern laut Nvidia drei Monate lang die Priority-Mitgliedschaft von GeForce Now. Letzteres ist das Cloud-Gaming-Angebot des Unternehmens, das inzwischen auch mit dem PC Game Pass verknüpft werden kann. Darüber hinaus können diejenigen, die auf leistungsstarkes Cloud-Streaming umsteigen möchten, 3 Monate den PC Game Pass kostenlos erhalten, wenn sie eine 6-monatige GeForce-Now-Ultimate-Mitgliedschaft erwerben, so Nvidia.

Darüber hinaus erhalten in dieser Woche auch drei PC-Spiele DLSS-Upgrades. Sie unterstützen damit das Deep Learning Super Sampling für verbessertes Upscaling. Es handelt sich dabei um die drei Titel “Gangs of Sherwood”, “Last Train Home” und “Satisfactory”. Alle drei verwenden DLSS 2. Die neuere Version DLSS 3 mit automatischer Frame-Generierung belässt man also außen vor. Auch DLSS 3.5 mit verbesserten Ray-Tracing-Features fehlt bei den genannten Games.

Anzumerken bleibt: Natürlich macht keines der genannten Bundles an sich den Kauf der GeForce RTX 40 lohnenswert. Vielleicht ist das aber für den ein oder anderen ein Bonus, der sowieso eine der genannten Grafikkarten kaufen wollte.