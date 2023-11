“Assassin’s Creed Syndicate” ist aktuell gratis

Aktuell ist das Spiel “Assassin’s Creed Syndicate” beim Anbieter Ubisoft Connect gratis. Vorausgesetzt wird natürlich ein Konto bei der Plattform. Das Spiel ist ursprünglich im Jahr 2015 für die PlayStation 4, Xbox One sowie den PC erschienen. Es war im Grunde das letzte “klassische” Spiel der Reihe, bevor anschließend mit “Assassin’s Creed: Origins” ein Soft-Reboot eingeleitet worden ist.

Anzeige

Wer das Spiel damals vielleicht verpasst hat, erlebt nun eine neue Chance “Assassin’s Creed Syndicate” gänzlich kostenlos mitzunehmen. Wer es heute nicht mehr an den PC schafft und befürchtet leer auszugehen: Das Game lässt sich einfach im Browser für das jeweilige Konto bei Ubisoft Connect aktivieren. Generell bleibt dafür Zeit bis zum 6. Dezember 2023 um 14 Uhr.

In “Assassin’s Creed Syndicate” verkörpert der Spieler im 19. Jahrhundert zu Zeiten der industriellen Revolution die beiden Zwillinge Jacob und Evie Frye in London. Beide Charaktere weichen in ihren Fähigkeiten leicht voneinander ab. So kann sich Jacob in Kämpfen besser durchsetzen, während Evie das Schleichen besser beherrscht.

Wir wünschen jedenfalls viel Spaß mit dem Gratis-Spiel, das sicherlich auch heute noch für einige unterhaltsame Stunden sorgen kann.

Quelle: Ubisoft