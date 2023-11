Nvidia GeForce RTX 4090 D: Angeblich kommt eine spezielle Grafikkarte für China

Nvidia wird angeblich mit der GeForce RTX 4090 D eine neue Grafikkarte in China auf den Markt bringen. Als GPU soll hier die AD102-250 herhalten. Die reguläre RTX 4090 setzt hingegen auf die AD102-300-A1. Nvidia geht diesen Weg, weil das Unternehmen wegen der US-Sanktionen gegen China die reguläre GeForce RTX 4090 nicht nach China liefern darf. Das neue Modell hingegen soll mit den Handelsbeschränkungen vereinbar sein.

Offiziell bestätigt sind diese Pläne allerdings bisher nicht, sodass man da etwas vorsichtig sein sollte. Die GeForce RTX 4090 D soll dabei eine Gaming-Grafikkarte bleiben, visiert also nicht den KI-Bereich an, in dem Nvidia ebenfalls nach Wegen sucht, China trotz der Sanktionen für sich als Markt zu erhalten. Die neue Abwandlung der RTX 4090 wird jedenfalls die technischen Daten abspecken und nicht mit dem Standardmodell mithalten können. Was genau Nvidia aber konkret beschnitten hat, wissen wir aktuell nicht.

Nvidia soll Partner hingewiesen haben, die neuen Grafikkarten sehr deutlich als GeForce RTX 4090 D zu kennzeichnen, damit es keine Verwechslungsgefahr gibt. Preislich sollen die neuen Modelle aber dennoch wohl nur wenig günstiger sein als die GeForce RTX 4090 an sich. Als Importmodell wäre diese Grafikkarte dann also wohl auch wenig lohnenswert.

Aktuell gibt es zur GeForce RTX 4090 D ausschließlich Gerüchte und keine offiziellen Aussagen. Vielleicht erfahren wir ja schon bald mehr.

Quelle: WCCFTech