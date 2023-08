Nvidia stellt DLSS 3.5 vor

Nvidia hat heute seine neueste Version von DLSS (Deep Learning Super Sampling) vorgestellt: DLSS 3.5 verbessert insbesondere die Darstellung von hochskaliertem Ray-Tracing. Es gibt aber keine “größeren” Aktualisierungen im Vordergrund, wie das etwa noch bei DLSS 3 geschehen ist. Letzteres führte ja die automatische Framerate-Generierung, eine Form der KI-Zwischenbildberechnung, ein.

Stattdessen bescheinige man DLSS 3.5 “AI-Enhanced Real-Time Ray Tracing” als wesentliche Neuerung. So kann Ray-Tracing via DLSS 3.5 in höherer Qualität hochskaliert werden. Dafür verwendet man eine Technik namens “Ray Reconstruction” Nvidia erklärt dazu, dass jene es erlaube, Ray-Tracing deutlich besser hochzurechnen. Im direkten Vergleich mit bisherigen Denoisern könne man die Bildqualität erheblich steigern.

Damit DLSS 3.5 nicht nur in der Theorie etwas nutzt, sondern auch in der Praxis, wird das Feature über Updates bald in “Cyberpunk 2077” und auch dessen kommender Erweiterung “Phantom Liberty” eingebunden. Zudem ist auch bestätigt, dass “Alan Wake 2” DLSS 3.5 erhalten wird. Selbiges gilt auch für “Portal with RTX”.

DLSS 3.5 verbessert Ray-Tracing aber nicht nur in Games, sondern die Ray Reconstruction soll auch in anderen Programmen helfen. Als Beispiele nennt der Hersteller D5 Render, Chaos Vantage und Omniverse. Wer mehr über DLSS 3.5 erfahren will, kann sich in diesem offiziellen Blog-Beitrag zur Ray Reconstruction belesen.

