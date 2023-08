Nvidia GeForce RTX 40 kaufen und 3 Monate gratis den PC Game Pass erhalten

Nvidia bietet mit seiner Reihe der GeForce RTX 40 bereits einige Modelle an. Da wären zum einen die Topmodelle GeForce RTX 4090 und 4080, aber natürlich such die zuletzt erschienen GeForce RTX 4060 und 4060 Ti. Jetzt will der Hersteller den Kauf der Grafikkarten noch etwas versüßen. So erhalten Käufer der GeForce RTX 40 nämlich für drei Monate den PC Game Pass gratis.

Das Angebot gilt allerdings nur für Neukunden. Wer bereits ein Abonnement unterhält, kann leider nicht profitieren. Es nehmen konkret folgende Grafikkarten von Nvidia an der Aktion teil: GeForce RTX 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti, 4080 und 4090. Im PC Game Pass finden sich im Rahmen einer Flatrate allerlei Spiele zum Download. Dazu zählen etwa “Forza Horizon 5”, “Halo Infinite” und bald auch “Starfield”.

Zu beachten ist aber, dass “Starfield” wohl kein DLSS beinhalten wird, weil Bethesda mit AMD für die Entwicklung kooperiert hat. Ansonsten ist es so, dass die drei Gratis-Monate für den PC Game Pass laut Nvidia nur für eine begrenzte Zeit für Käufer der GeForce RTX 40 zur Verfügung stehen. Die Aktion gilt ausschließlich für PC-Game-Pass-Neukunden in Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande und Belgien. Die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden.

So endet die Aktion konkret am 28. September 2023. Das Einlösen bis dahin erhaltener Codes wird aber bis 30. Oktober 2023 möglich sein.

Quelle: Nvidia