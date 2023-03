Nvidia GeForce RTX 4090 und 4080: Preissenkungen der Grafikkarten

Nvidia hat den Preis seiner hauseigenen GeForce RTX 4090 und 4080 dezent abgesenkt. Dieser Preisnachlass betrifft aber nur die Grafikkarten, die der Hersteller selbst vertreibt. Partnermodelle werden also natürlich separat behandelt und sind in der Regel ohnehin von Haus aus in der Preisgestaltung anders gewogen. Wer jetzt mit erheblichen Einsparungen rechnet, sollte ohnehin umdenken. So liegen die Preisanpassungen bei ca. 2 %.

Das deutet im Wesentlichen darauf hin, dass Nvidia hier den langsam wieder aus seinem Tal herauskommenden Euro wahrgenommen hat. Schon im Dezember 2023 hatte Nvidia entsprechend reagiert und die Verkaufspreise der Founders Editionen der GeForce RTX 4080 und 4090 korrigiert. Letzten Endes ist das Ergebnis, dass das GPU-Flaggschiff, die Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition dadurch aktuell 1.819 statt wie bisher 1.859 Euro kostet.

Blickt man auf die GeForce RTX 4080 FE, dann fällt der Preis von 1.399 auf 1.369 Euro. Diese Preisnachlässe dürften kaum jemanden nun dazu bringen, nach vorheriger Zurückhaltung zu den Grafikkarten zu greifen. Wer aber ohnehin eines der Modelle im Auge hatte, nimmt die Preissenkungen sicherlich auch gerne mit – oder greift zu einer der günstigeren Custom-Varianten.

