Nvidia GeForce RTX 4080 und 4090: Preissenkungen für die Grafikkarten

Nvidia hat die Preisempfehlungen der beiden Grafikkarten GeForce RTX 4080 und 4090 gesenkt. Eine Pressemitteilung verschickt der Hersteller zwar nicht, hat aber bereits die Verkaufspreise im hauseigenen Store für die Referenzversionen korrigiert. Allerdings fallen die Preissenkungen nicht so hoch aus, wie einige Beobachter es zuvor prognostiziert bzw. Gamer sich das erhofft hatten. So fällt der Preis der GeForce RTX 4090, des aktuellen Flaggschiffs von Nvidia, auf 1.849 Euro. Zuvor kostete dieses Modell 100 Euro mehr – also 1.949 Euro.

Anzeige

Für die oft als zu teuer kritisierte GeForce RTX 4080 ist eine noch geringfügigere Preissenkung drin – um 70 Euro und zwar von 1.469 auf 1.399 Euro. Bewertet man diese beiden Anpassungen prozentual, dann liegen wir bei jeweils etwa 5 %. Während die GeForce RTX 4090 sich zumindest zu Anfang trotz des hohen Verkaufspreises sehr gut zu verkaufen schien, soll der Absatz der RTX 4080 bisher stark hinter den Erwartungen zurückbleiben. So wurde aus der Community die Kritik laut, dass der Preis in keinster Weise zu der gebotenen Leistung passe, wenn man sich das Gefälle zwischen RTX 4080 und 4090 betrachte.

So sind die GeForce RTX 4080 in den Custom-Varianten von Partnern breit verfügbar und auch schon unter dem UVP zu haben gewesen. So kurz nach dem Launch ist das eher ungewöhnlich für neue Grafikkarten. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass AMD die Radeon RX 7900 vorgestellt hat. Diese Grafikkarten kommen am 13. Dezember 2022 in den Handel. In der Leistung können sie der Nvidia GeForce RTX 4090 nicht das Wasser reichen, greifen aber zu deutlich günstigeren Preisen die RTX 4080 an.

Ob die verhältnismäßig geringfügige Preissenkung jetzt die Absatzzahlen der GeForce RTX 4080 uns 4090 ankurbeln kann, muss uns die Zeit zeigen. Ansonsten könnte Nvidia wohl noch einmal an der Preisschraube drehen.

Quelle: Nvidia