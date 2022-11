AMD Radeon RX 7900 (RDNA 3): Neue Grafikkarten ab 13. Dezember 2022 erhältlich

AMD hat seine neuen Grafikkarten auf Basis der Architektur RDNA 3 vorgestellt: Die Serie der AMD Radeon RX 7900, Teil der breiteren RX-7000-Reihe, nutzt erstmals ein Chiplet-Design und verspricht ein laut Hersteller um 50 % besseres Verhältnis von Leistung pro Watt. Man blickte somit nicht nur auf schiere Leistung, sondern auch auf die Effizienz. Dabei gibt es auch Gemeinsamkeiten mit den neuen Ryzen-Prozessoren, denn auch hier agiert TSMC als Auftragsfertiger.

So entstehen der Graphics-Chiplet-Die (GCD) und die Memory-Chiplet-Dies (MCD) jeweils bei TSMC im 5- bzw. 6-Nanometer-Verfahren. Jedes MCD bietet 16 MByte Infinity Cache der zweiten Generation. Im Falle der GPU Navi 31 sind es daher 96 MByte – weniger als bei Navi 21 mit 128 MByte. Die geringere Kapazität soll aber eben durch die technischen Vorzüge der neuen Generation ausgeglichen werden. Das neue Flaggschiff, die Grafikkarte Radeon RX 7900 XTX kommt dabei auf 24 GByte GDDR6-RAM, im Falle des XT-Modells sind es 20 GByte.

AMD hat den neuen Nvidia GeForce RTX 40 voraus, dass man bereits DisplayPort 2.1 unterstützt. Beim Stromverbauch will man ebenfalls vorne liegen: Die Radeon RX 7900 XT soll maximal 355 Watt ziehen. 305 Watt seien es bei der RX 7900 XT. Beide Modelle nutzen zwei zusätzliche 8-Pin-Anschlüsse. Die Referentversionen der Grafikkarten sind 287 mm lang und belegen 2,5 Slots. Was die Leistung betrifft, so sei die RX 7900 XTX in 4K bis zu 70 % schneller als eine Radeon RX 6950 XT. Die Ray-Tracing-Leistung soll besonders angestiegen sein. Hier sollte man freilich auf unabhängige Benchmarks warten.

Wie bereits die Tabelle oben zeigt, kommt die Radeon RX 7900 XTX auf 2,3 GHZ Takt. Besonderheit ist aber, dass Front- und Back-End unterschiedliche Taktraten nutzen können. So können die Shader mit 2,3 GHz arbeiten, im Front-End kann der Takt aber höher liegen. Punkten will AMD im Übrigen auch mit FSR 3, was verbessertes Upscaling biete. Jedoch soll FSR 3 erst 2023 starten, sodass noch Details fehlen.

Die neuen AMD Radeon RX 7900 XTX und RX 7900 XT sollen ab dem 13. Dezember 2022 im Handel zu haben sein. Die Preisempfehlungen belaufen sich auf 999 bzw. 899 US-Dollar. Konkrete Preise für Europa bzw. Deutschland stehen noch aus. Zeitgleich zu den Referenzdesigns dürfen auch Custom-Modelle starten. In der Leistung sollten die beiden neuen Grafikkarten von AMD voraussichtlich weniger mit Nvidias Flaggschiff, der GeForce RTX 4090 konkurrieren und mehr den Kampf mit der RTX 4080 aufnehmen.

Quelle: AMD