AMD Radeon RX 7900: Wahrscheinlich mit Lieferengpässen zum Start

Die neuen AMD Radeon RX 7900 erscheinen am 13. Dezember 2022 – also bereits in der nächsten Woche. Allerdings könnte es erhebliche Lieferengpässe geben. Schenkt man den aktuellen Meldungen Glauben, so sieht es für Deutschland wohl noch relativ gut aus. AMD werde demnach 10.000 selbst gefertigte Karten in die EMEA-Region bringen. Allein 3.000 davon sollen nach Deutschland gehen. Die restlichen 7.000 Exemplare müsste dann aber auf Europa, den Mittleren Osten und Afrika verteilt werden, was recht knapp anmutet.

Anzeige

Einige Quellen sprechen auch von technischen Problemen, die auf Fehler im BIOS zurückgehen sollen. So gebe es Speicherlecks, die Freezes zur Folge haben könnten. Deswegen werde sich angeblich die Auslieferung teilweise verschieben. AMD Radeon RX 7900 von Partnern in Custom-Varianten sollen ohnehin nicht vor Januar 2023 im Handel zu finden sein, heißt es.

In China kommen angeblich sogar gar keine MBA-Modelle (Made by AMD) in den Handel. Dies soll das Resultat der angespannten Situation zwischen China und Taiwan sein. Nur Custom-Modelle kämen demnach in China in den Handel, was ebenfalls dort für eine geringe Verfügbarkeit und ein hohes Preisniveau sorgen könnte.

Die Fertigung der neuen AMD Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX soll zudem vor Herausforderungen stehen, da Chinas Corona-Ausbrüche zwischenzeitlich für die Schließung einiger zuständiger Fabriken gesorgt hätten. Demnach sei die Lage um die neuen Grafikkarten generell angespannt und man rechne mit einer schlechten Verfügbarkeit beider Modelle zum Start.

AMD selbst hat sich zur Lage freilich bisher nicht geäußert. Somit heißt es abwarten, was genau am 13.12.2022 geschehen wird.

Quelle: Videocardz