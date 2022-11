Nvidia GeForce RTX 4080 bereits unter UVP zu haben

Die Nvidia GeForce RTX 4080 steht unter dem Flaggschiff, der RTX 4090. Dennoch bringt auch diese Grafikkarte natürlich neue Features wie mehr Ray-Tracing-Leistung und DLSS 3 mit. Im Rahmen der Black-Week-Angebote sank der Preis der Grafikkarte sogar unter die unverbindliche Preisempfehlung. Was früher kaum der Rede wert gewesen wäre, gilt mittlerweile als ungewöhnlich. Denn seit der Corona-Krise und den damit verbundenen Lieferengpässen überstieg die Nachfrage lange das Angebot von Grafikkarten.

Dennoch scheint der Deal auf wenig Gegenliebe gestoßen zu sein. So war die Nvidia GeForce RTX 4080 bei dem deutschen Händler Alternate für 1.449 Euro erhältlich. Die UVP liegt bei 1.469 Euro, also knapp darüber. Es wurde konkret das Custom-Modell Gainward GeForce RTX 4080 Phantom zu dem genannten Preis verkauft. Weniger als 2 Wochen nach Erscheinen ist die Grafikkarte somit unter die offizielle Preisempfehlung gerutscht.

Derzeit erlebt der gesamte Markt für Grafikkarten einen Einbruch in der Nachfrage. Dies liegt zum einen an der geplatzten Krypto-Blase und zum anderen an der schwierigen Wirtschaftslage, die weltweit von hoher Inflation geprägt ist. Viele Menschen schnüren den Gürtel enger und verzichten da eben auf Neuanschaffungen. Weniger betroffen ist davon im Übrigen die GeForce RTX 4090. Die ist nicht für den UVP zu haben und offenbar deutlich beliebter. Wer ohnehin rund 2.000 Euro für eine Grafikkarte ausgeben kann und will, leidet vielleicht nicht so sehr unter der ökonomischen Krise.

Dazu kommt vielleicht, dass die neuen Grafikkarten von AMD, die Radeon RX 7900, weniger der Nvidia GeForce RTX 4090 das Wasser reichen können, sehr wohl aber zu attraktiven Preisen mit der RTX 4080 konkurrieren. Das baut zusätzlichen Druck auf, der den Preis der RTX 4080 aus Sicht vieler potenzieller Käufer eventuell zu hoch erscheinen lässt.

