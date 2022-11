Xiaomi 13: Smartphone-Flaggschiff wird bereits am 1. Dezember 2022 vorgestellt

Xiaomi wird seine neue Smartphone-Reihe, die Xiaomi 13, am 1. Dezember 2022 vorstellen. Zumindest gilt dies für den chinesischen Markt. Sicherlich wird es noch später ein Launch-Event für Europa geben. Zeitgleich möchte man auch MIUI 14, die neue Oberfläche des Unternehmens mit Android 13 als Unterbau, präsentieren. Zu erwarten ist, dass die Chinesen mindestens zwei Modelle zeigen: die Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro.

Anzeige

Erste Andeutungen von Xiaomis Weibo-Konto sowie des Chefs Lei Jun deuten ein planes OLED-Display mit schmalen Rändern an, das nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt sein soll. Demnach weist das Xiaomi 13 nur 1,61 mm Rand links und rechts sowie oben um den Bildschirm auf. 1,81 mm seien es am „Kinn“.

Neben den Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro will der Hersteller auch noch die Watch S2, eine neue Smartwatch, sowie die TWS-Kopfhörer (True Wireless Stereo) Xiaomi Buds 4 am 1. Dezember 2022 vorstellen. Ebenfalls rechnet man mit einem neuen Wi-Fi-Router, einem Projektor und sogar dem bisher ersten Desktop-PC des Unternehmens. Welche Geräte davon am Ende auch international verfügbar sein werden, ist aktuell aber noch offen.

Freilich sollte für die Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro als SoC der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 gesetzt sein.

Quelle: Xiaomi (Weibo)