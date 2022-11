Welche Zahlungsmethoden sind per Smartphone nutzbar?

Mobiltelefone fungieren heutzutage nicht mehr ausschließlich als Kommunikationsgeräte.

Anzeige

Von Trainings-Apps, Musik-Streaming, Nachrichten bis hin zu Büchern oder GPS-Tools, wir verlassen uns immer auf das Smartphone. Außerdem verwenden wir Mobiltelefone auch für alltägliche Einkäufe im Einzelhandel oder auf E-Commerce Webseiten. Das Bezahlen mit dem Telefon ist heutzutage einfacher als je zuvor. Mit mobilen Geldbörsen und Apps können wir Einkäufe tätigen, Freunden Geld schicken oder auch Geld ins Ausland überweisen. Zahlungen über das Telefon durchzuführen wird immer beliebter und macht den Kredit- und Debitkarten große Konkurrenz. Mobile Bezahlsysteme etablieren sich immer mehr, da die meisten Menschen das Smartphone praktisch rund um die Uhr bei sich haben. Daher wurden verschiedene Möglichkeiten entwickelt, problemlos und bequem über das Telefon zu bezahlen Die gängigsten Zahlungsmethoden wie Apple Pay oder Paypal sowie von Smartphones können auch auf PCs und anderen Geräten genutzt werden. Darüber hinaus werden diese Zahlungsformen nicht nur im stationären Handel akzeptiert, sondern vor allem auch in E-Commerce-Seiten im Internet oder in Portalen wie Online-Gaming-Portalen. Beispielsweise finden Sie viele Anleitungen zu Online-Casino-Zahlungsmethoden, die erklären, welche akzeptiert werden und wie man sie genau verwendet, sogar von einem Smartphone aus. Neben dem Komfortfaktor gibt es viele praktische Gründe, mit dem Smartphone zu bezahlen. Aber was sind die sichersten und am häufigsten verwendeten Zahlungsmethoden?

PayPal Mobile

PayPal zählt immer noch zu den beliebtesten Zahlungsmethoden. PayPal Mobile ermöglicht es, Zahlungen online mit dem Mobiltelefon zu tätigen, Geld zu senden oder zu empfangen.

Es ist für iOS und Android verfügbar, und die Transaktionen sind kostenlos, sofern man Guthaben auf dem Konto hat. Über die App kann man bequem sein Guthaben verwalten. Auch im Geschäft kann man gebührenfrei mit dem Smartphone bezahlen, dafür einfach PayPal für Google Pay freischalten, und überall wo die Mastercard akzeptiert wird, ist es problemlos möglich, mit PayPal mobil zu bezahlen. Allerdings ist dies derzeit nur über ein Android-Smartphone möglich.

Apple Pay

Mit Apple Pay kann man in Geschäften, innerhalb von Apps und auch im Internet bezahlen. Mit der Apple Watch oder dem iPhone ist Apple Pay ganz einfach in Geschäften oder Restaurants verwendbar. Apple Pay unterstützt die meisten großen Kredit- und Debitkarten Anbieter, einschließlich Visa und Mastercard. Apple Pay funktioniert überall dort, wo kontaktloses Bezahlen akzeptiert wird. Wenn man das Symbol für kontaktloses Bezahlen oder das Apple Pay-Symbol am Lesegerät an der Kasse sieht, wird Apple Pay akzeptiert.

Google Pay

Google Pay wird immer beliebter, und daher unterstützt ein Großteil der deutschen Banken den Anbieter. Um Google Pay zu nutzen, benötigt man das Betriebssystem Android und ein NFC-fähiges Smartphone, was aber bei den aktuellen Mobiltelefonen der Fall ist.

In der App von Google Pay kann man die Debitkarte oder Kreditkarte hinterlegen. Sollte die hauseigene Bank keine Kooperation mit Google haben, kann man ganz bequem das PayPal Konto als Zahlungsmethode hinterlegen.

Samsung Pay

Samsung Pay findet man auf allen neueren Samsung-Geräten. Die App enthält praktische Tools zum Verwalten des Geldes und zum Bezahlen von Einkäufen online sowie in Geschäften. Samsung Pay ist eine Android-App, welche die Kommunikation mit Zahlungsterminals ermöglicht. Wie auch bei allen anderen Zahlungsmethoden sind alle Zahlungen entweder durch eine PIN, einen persönlichen Fingerabdruck oder eine Face-ID geschützt und werden verschlüsselt übertragen.

Wie sicher sind Zahlungen über das Smartphone?

Das Bezahlen über das Smartphone ist an sich sehr sicher. Der Zahlungsvorgang mit einer mobilen Geldbörse beinhaltet eine Authentifizierung, die für Hacker schwer zu knacken ist. Die PIN-Nummer einer Kreditkarte ist leichter herauszufinden, hingegen einen Fingerabdruck zu stehlen ist eher unwahrscheinlich. Die Verwendung der Gesichtserkennung und des Fingerabdrucks bietet ein hohes Maß an Sicherheit beim Bezahlen mit dem Smartphone. Um ganz sicher zu gehen, ist es von Vorteil, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Sollte jemand das Handy stehlen und versuchen sich anzumelden, müssen mehrere Schritte ausgeführt werden, und das macht es sehr schwierig, eigentlich unmöglich. Es ist immer ratsam, kein öffentliches Wlan zu verwenden. Alles in allem ist mobiles Bezahlen mit dem Telefon in Sachen Sicherheit eine angenehme Alternative zu Plastikkarten.