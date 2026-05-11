Radeon RX 9050: AMD plant angeblich eine neue Grafikkarte

Aktuellen Gerüchten zufolge plant AMD eine neue Einstiegs-Grafikkarte, die Radeon RX 9050. Das neue Modell soll auf der GPU Navi 44 basieren und die aktuelle Architektur RDNA 4 verwenden. Schenkt man den Meldungen Glauben, dann wird die Grafikkarte mit 2.048 Shadereinheiten und 32 Compute-Units bestückt sein. Das gleicht der bereits erhältlichen Radeon RX 9060. Doch niedrigere Taktraten sollen für eine Abgrenzung sorgen.

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Demnach werde die AMD Radeon RX 9050 mit 500 bis 600 MHz weniger GPU-Takt laufen. Zur weiteren Ausstattung sollen 8 GByte GDDR6-VRAM gehören, die über ein 128-bit-Interface angebunden sind. Als Bandbreite stehen 288 GB/s im Raum. Zwar wird die neue Grafikkarte volle 16 PCIe-5.0-Lanes verwenden können, doch angesichts der technischen Daten wird das wohl keine großen Vorteile bringen.

AMD selbst schweigt noch zur potenziellen AMD Radeon RX 9050. Stimmig wirken die Gerüchte jedoch. Angesichts der Speicherkrise und steigender Inflation bringen viele Hersteller derzeit neue/alte Einstiegsmodelle auf den Markt, für die sie überschüssige Chips und ältere Komponenten verwenden können. Vorstellen könnte AMD die neue Grafikkarte eventuell im Juni 2026. Die Computex würde sicherlich für den Launch den passenden Rahmen liefern.

Quelle: Videocardz