Nvidia GeForce RTX 5080: Das soll die Grafikkarte angeblich kosten

Die Nvidia GeForce RTX 5080 wird auf der CES 2025 im Rahmen der Keynote des Herstellers offiziell vorgestellt werden. Aktuellen Gerüchten zufolge wird diese Grafikkarte als erstes Modell der neuen Reihe GeForce RTX 50 (Blackwell) auch tatsächlich im Handel verfügbar sein. Inzwischen gibt es erste Leaks zur Preisempfehlung – allerdings beziehen sich jene auf Australien.

Angeblich werde die GeForce RTX 5080 in Australien demnach 2.799 AU-Dollar kosten. Umgerechnet entspräche das ca. 1.667 Euro. Berücksichtigt man nun noch die Unterschiede bei der jeweiligen Mehrwertsteuer, könnte das für Deutschland einen Preis von ca. 1.799 Euro verheißen. Die GeForce RTX 4080 kam anno dazumal für 1.469 Euro in den Handel. Somit würde sich eine deutliche Preissteigerung ergeben. Allerdings wurde zum Launch das schlechte Preis-Leistungs-Verhältnis der Grafikkarte enorm kritisiert. Das führte dann auch dazu, dass die GeForce RTX 4080 Super preislich deutlich vergünstigt wurde.

Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass die durchgesickerten Preise sich konkret auf das Modell Asus Prime GeForce RTX 5080 16GB OC Edition beziehen sollen – also ein ab Werk übertaktetes Modell. Die Referenzversion könnte also am Ende ein wenig günstiger sein. In den Handel kommen soll die brandneue Nvidia GeForce RTX 5080 wohl Mitte Januar 2025.

Angeblich verfügt die Grafikkarte auf Basis der neuen Architektur Blackwell über 10.752 CUDA-Cores, 16 GByte GDDR7-RAM und eine Speicheranbindung mit 256-bit und 1.024 GB/s. Als Verlustleistung stehen 400 Watt (TDP) im Raum.

Quelle: Vex (YouTube)