Epic Games Store: Ab sofort ist “Orcs Must Die! 3” kostenlos

Im Epic Games Store löst heute das nächste Gratis-Spiel den Titeln von gestern, “Kill Knight”, auch schon wieder ab. So befinden wir uns da immer noch im Marathon der Plattform, die zum Jahresende aktuell nicht wöchentlich, sondern täglich ein kostenloses Spiel herausrückt. Darunter sind durchaus auch schon echte Highlights wie etwa “Control” gewesen. Doch welches Game kann man denn heute zu seiner Bibliothek hinzufügen?

Es ist: “Orcs Must Die! 3”. Zu erwähnen: Das Game muss bis morgen vor 17 Uhr der eigenen Sammlung hinzugefügt werden, denn dann erfolgt bereits wieder die Ablösung. Insofern dieser Zeitrahmen eingehalten wird, bleibt das Spiel dauerhaft Teil der eigenen Sammlung. Voraussetzung ist natürlich ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store. So verfolgt die Plattform mit den Gratis-Aktionen in erster Linie immer noch das Ziel, Neukunden zu gewinnen. Da schwingt die Hoffnung mit, dass diese am Ende nicht nur die Gratis-Spiele in ihrer Bibliothek ansammeln, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben.

Ab sofort ist jedenfalls der Titel “Orcs Must Die! 3” kostenlos. Dabei handelt es sich um ein Tower-Defense-Spiel, das sich auch gut mit dem Controller spielen lässt. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß beim Zocken! Wer das Spiel schon in seiner Sammlung oder schlichtweg kein Interesse hat: Morgen um 17 Uhr erfolgt ja schon die Ablösung, also einfach abwarten.

Quelle: Epic Games