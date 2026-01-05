Nvidia GeForce RTX 3060: Grafikkarte feiert angeblich ein Comeback

Die aktuelle Speicherkrise soll angeblich ungewöhnliche Früchte tragen. Bekanntermaßen soll ja etwa die Grafikkarten-Reihe der GeForce RTX 50 Super verschoben worden sein oder womöglich gar nicht mehr erscheinen. Jene Modelle sollten nämlich vor allem durch mehr VRAM auf sich aufmerksam machen. Genau das erscheint in der aktuellen Lage aber schwer umsetzbar, ohne die Preise drastisch zu erhöhen. Jetzt soll zudem ein überraschendes Comeback anstehen: das der bereits 2021 erschienenen GeForce RTX 3060.

Es heißt, dass Nvidia die Fertigung der älteren Mittelklasse-Grafikkarte wieder aufgenommen habe. Im Handel war dieses Modell Ende 2025 im Grunde ausverkauft. Hinter der Entscheidung sollen zum einen die Engpässe beim VRAM stecken, aber auch knappe Fertigungskapazitäten bei TSMC. Die ältere GPU der GeForce RTX 3060 ist nämlich aus heutiger Sicht recht unkompliziert herzustellen. Die Fertigung dürfte hier Samsung übernehmen.

Obendrein verwendet die Nvidia GeForce RTX 3060 noch den älteren GDDR6-VRAM, statt GDDR7, wie er etwa bei der Reihe der GeForce RTX 50 zum Einsatz kommt. Die GeForce RTX 3060 gibt es in Varianten mit 8 bzw. 12 GByte VRAM, was diese Grafikkarte über lange Zeit in der Mittelklasse attraktiv gemacht hat. Ob dieses Modell aber nun wirklich ein Comeback feiern soll, ist schwer zu sagen. Nvidia selbst schweigt offiziell.

