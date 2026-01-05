Asus ROG Xreal R1: AR-Gaming-Brille mit 240 Hz vorgestellt

Asus hat unter seiner Marke Republic of Gamers (ROG) die neue Augmented-Reality-Brille ROG Xreal R1 vorgestellt. Diese soll in Deutschland innerhalb der 1. Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen. Einen Preis nennt der Hersteller derzeit aber noch nicht. Klar ist, dass es sich hier ausdrücklich nicht um ein Standalone-Modell wie z. B. die Meta Quest handelt. Stattdessen spielt das ROG Control Dock eine zentrale Rolle, an das per HDMI 2.0 z. B. eine Spielekonsole oder per DisplayPort 1.4 ein Gaming-PC angeschlossen werden können.

Die Asus ROG Xreal R1 nutzt Micro-OLED-Displays mit 1080p-Auflösung sowie beeindruckenden 240 Hz Bildwiederholrate. Per USB-C kann das Wearable auch direkt mit dem ROG Ally verbunden werden. Spannend sind noch die Gläser, welche auf elektrochrome Technologie setzen. Sie passen ihre Transparenz daher automatisch in drei Stufen an die Lichtverhältnisse an. Dies kann aber auch manuell geregelt werden. Für mehr Immersion soll zudem Sound by Bose sorgen.

Laut Asus entsteht beim Tragen der ROG Xreal R1 ein Gefühl, wie bei der Nutzung eines Smart-TVs mit 171 Zoll Diagonale bei 4 m Sitzabstand. Dank des integrierten Spatial-Co-Processing-X1-Chips lässt sich bei der Nutzung auf der Brille der virtuelle Bildschirm jederzeit per Knopfdruck vegrößern und verkleinern. Dabei wiegt die AR-Brille nur 91 Gramm.

Spannend bleibt eben nun vor allem eine Frage: Was wird die AR-Brille Asus ROG Xreal R1 am Ende kosten?

Technische Eckdaten Asus ROG Xreal R1

Bildschirm: Sony 0,55-Zoll-Micro-OLED

Auflösung: 1920 x 1080

Bildwiederholfrequenz: 240 Hz

Sichtfeld (FOV): 57°

Motion-to-Photon-Latenz: 2 ms

Spitzenhelligkeit: 700 Nits

Farbraum: 107 % sRGB

3 Freiheitsgrade (DoF): Natives 3 DoF, 6 DoF unterstützt

Einstellbare Linsentransparenz: 3 Stufen einstellbar

Digitale IPD(Augenabstand)-Einstellung: Ja

Audio: Sound by Bose

Gewicht: 91 g

ROG Control Dock GCD01