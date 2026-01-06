AMD Ryzen 7 9850X3D: Höhere Taktraten für Gamers Liebling

AMD hat ihn endlich offiziell vorgestellt: den aus der Gerüchteküche gut bekannten Ryzen 7 9850X3D. Dieser Prozessor steht im Grunde für eine leicht aufgebohrte Variante des besonders bei Gamern beliebten Ryzen 7 9800X3D. Die neue Version bleibt bei der gleichen Menge 3D-V-Cache und weiterhin acht Kernen. Allerdings hebt AMD den Boost-Takt für einzelne Cores von 5,2 auf nunmehr 5,6 GHz an.

Damit wird sich ein Upgrade für Besitzer des Ryzen 7 9800X3D nicht lohnen, Besitzer älterer Chips können sich aber flexibler entscheiden. Zu beachten ist natürlich, dass der 9800X3D 2024 für 529 Euro in den Handel gekommen ist, mittlerweile aber nur noch rund 439 Euro kostet. Somit sollte man erst einmal abwarten, wie der Verkaufspreis des neuen AMD Ryzen 7 9850X3D ausfallen wird. Erst dann kann beurteilt werden, wie stark das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich ist.

In ersten Leistungsvergleichen kann der neue AMD Ryzen 7 9850X3D je nach Spiel um 5 bis 60 % an dem Intel Core Ultra 9 285K vorbeiziehen. Erscheinen soll der Prozessor noch im weiteren Verlauf des 1. Quartals 2026.