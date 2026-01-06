Snapdragon X2 Plus: Qualcomm stellt neue Chips vor

Qualcomm hat die CES 2026 nicht ungenutzt verstreichen lassen. So hat man mit den Snapdragon X2 Plus neue SoCs mit sechs bzw. 10 Kernen vorgestellt. Diese SoCs sind nicht etwa für Smartphones, sondern für Windows-Notebooks auf ARM-Basis gedacht. Die Chips sind schwächer als die bereits vorgestellten Snapdragon X2 Elite bzw. Extreme, dafür aber auch günstiger. Entsprechend könnten sie in Laptops werkeln, die zur Mittelklasse zählen.

Die Qualcomm Snapdragon X2 Plus nutzen Oryon-3-Kerne und integrieren auch eine NPU für KI-Anwendungen mit 80 TOPS (INT8). Das neue Modell X2P‑64‑100 mit 10 Kernen verbindet dabei in seinem Aufbau einen Prime-Cluster mit sechs leistungsfähigen Kernen mit einem Performance-Cluster mit vier effizienteren Cores. Der X2P‑42‑100 wiederum verfügt nur über den Prime-Cluster mit sechs Kernen.

Qualcomm hat nach eigenen Angaben die GPU der Snapdragon X2 Plus gegenüber den Elite- und Extreme-Chips abgespeckt. Details hat man dazu aber noch nicht verraten. Klar ist nur, dass die Slices reduziert worden sind und auch weniger High Performance Memory (HPM) an Bord sein wird. Erste Notebooks mit den neuen SoCs sollen laut dem Hersteller im weiteren Jahresverlauf vorgestellt werden. Auf der CES 2026 ließ sich noch nichts entdecken.

Quelle: Qualcomm