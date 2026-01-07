Nvidia stellt DLSS 4.5 mit verbessertem Upscaling und dynamischer Multi-Frame-Generation vor

Nvidia hat im Zuge der CES 2026 seinen neuen Upscaling-Standard DLSS 4.5 vorgestellt. Enthalten ist aber nicht nur ein verbessertes Transformer-Modell der 2. Generation für optimiertes Upscaling, sondern auch Unterstützung für sechsfache, dynamische Frame-Generation. „Dynamisch“ ist hier das neue Stichwort, denn es ist erstmals möglich, die Frame-Generierung so einzurichten, dass sie immer nur dann eingreift, wenn die eigentliche, native Ziel-Bildrate unterschritten wird.

Anzeige

So können Spieler beispielsweise eine Framerate-Grenze von 120 fps festlegen. Wird diese Bildrate dann nativ erreicht, bleibt die künstliche Frame-Generierung inaktiv. Nur wenn der anvisierte Wert nicht nativ erreicht werden kann, springt die Frame-Generierung von DLSS 4.5 automatisch an und gleicht das Malus aus. Das ist eine tolle Sache und kann sicherlich mehr Nutzer davon überzeugen, sich die Funktion doch einmal anzuschauen. Funktioniert allerdings erst ab Grafiklösungen der Reihe GeForce RTX 50.

Zusätzlich ist eben das Transformer-Modell der 2. Generation enthalten, welches besonders Partikel- und Lichteffekte deutlich besser hochrechnen kann. Somit soll etwa weniger Ghosting auftreten. DLSS 4.5 kann ab sofort genutzt werden – allerdings ist dafür eine Betaversion der Nvidia-App notwendig. Alternativ können Interessierte wenige Tage abwarten. Denn am 13. Januar 2026 wird die finale Version der App mit DLSS 4.5 veröffentlicht. So ist es über die Anwendung etwa auch möglich, DLSS 4.5 in Spielen zu erzwingen, welche die Funktion eigentlich nicht nativ unterstützen.

Quelle: Nvidia