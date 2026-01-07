AMD Ryzen 9 9950X3D2 auf der CES 2026 bestätigt

AMD hat im Rahmen der CES 2026 seinen neuen Prozessor Ryzen 7 9850X3D offiziell vorgestellt. Doch in der Gerüchteküche hatte man eigentlich auch noch mit dem leistungsfähigeren Ryzen 9 9950X3D2 gerechnet. Dieser soll nämlich 3D V-Cache auf beiden CCDs einsetzen. Jenes Modell hat AMD allerdings im Rahmen seines Briefings auf der Messe mit keinem Wort erwähnt. Gegenüber Journalisten ließ man sich in kleinerer Runde aber nun immerhin ein vages „Stay tuned“ entlocken.

Anzeige

Demnach soll der Ryzen 9 9950X3D2 mit 16 Kernen und erweitertem 3D V-Cache also wohl doch noch erscheinen. Zumindest klingt eine Absage dann doch ganz anders. Gleichzeitig wollte AMD jedoch keine technischen Daten zum kommenden Premium-Prozessor für Gamer bestätigen. Klar ist, dass so ein Chip wohl sehr teuer sein dürfte. Zielgruppe wären also nur absolute Enthusiasten.

Während der AMD Ryzen 7 9850X3D also inzwischen offiziell ist, müssen wir uns zum höherwertigen Ryzen 9 9950X3D2 erst einmal weiterhin gedulden. Hinweise auf dessen Existenz stammen zuletzt aus China. Denn dort hatten sowohl Alienware als auch der Systemintegrator Sytronix bereits forsch neue Systeme mit dem Prozessor beworben. Deswegen ist es möglich, dass AMD eigentlich geplant hatte, den neuen Chip im Rahmen der CES 2026 vorzustellen, die Pläne aber kurzfristig ändern musste.

Quelle: Computerbase