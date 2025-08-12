„Grand Theft Auto V Enhanced“ und mehr erhalten Nvidia DLSS 4 mit Multi Frame Generation

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber angekündigt, der noch im Tagesverlauf über die Nvidia-App verfügbar sein wird. Er soll das Spielerlebnis in den beiden Games „Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced“ und „Grand Theft Auto V Enhanced“ verbessern. Zudem erhalten diese beiden Spiele DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Dies trifft auch auf die beiden Titel „Titan Quest II“ und „Supraworld“ zu.

Wichtig: Multi Frame Generation könnt ihr erst in Verbindung mit Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 nutzen. Die GeForce RTX 40 aus der vorherigen Generation sind auf einfache Frame Generation festgenagelt. In 4K mit Raytracing und maximalen Einstellungen erhöht DLSS 4 mit Multi Frame Generation zum Beispiel in „Grand Theft Auto V Enhanced“ die Bildraten durchschnittlich um das 3,9-Fache. Zu beachten ist aber, dass es hier um künstlich generierte Frames handelt, denn der Input-Lag bleibt deswegen gleich. Daher lohnt sich Multi Frame Generation in der Praxis erst dann, wenn ihr auf mindestens 60 native fps kommt.

Wer im Besitz der eingangs genannten Spiele ist und auch über eine Grafikkarte der Reihe Nvidia GeForce RTX 50 verfügt, kann sich ja mit dem neuen Game-Ready-Treiber rüsten und dann einmal ans Werk gehen.

Quelle: Nvidia