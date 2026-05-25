Microsoft bringt Copilot zurück in Sidebar von Windows 11

Microsoft arbeitet weiterhin intensiv daran, den KI-Assistenten Copilot tiefer in Windows 11 zu integrieren. Mit einer neuen Änderung, die derzeit schrittweise ausgerollt wird, erhält Copilot erneut eine Sidebar-Ansicht – und kehrt damit überraschend nah zu seinem ursprünglichen Design aus dem Jahr 2024 zurück. Die Neuerung zeigt deutlich, dass Microsoft Copilot langfristig als zentralen Bestandteil des Windows-Desktops etablieren möchte.

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In den ersten Versionen von Windows 11 wurde Copilot zunächst als klassische Sidebar vorgestellt. Später wechselte Microsoft jedoch zu einer eigenständigen Desktop-Anwendung. Nun folgt erneut ein Kurswechsel: Die aktuelle Copilot-App bietet eine Docking-Funktion, mit der sich die KI-Leiste dauerhaft am linken oder rechten Bildschirmrand anheften lässt. Dabei hatte es im April noch geheißen, dass Microsoft die Copilot-Präsenz in Windows 11 zurückfährt.

Sobald die Sidebar aktiviert wird verschiebt Windows andere Anwendungen automatisch, Desktop-Fenster werden dynamisch angepasst, die Benutzeroberfläche skaliert entsprechend mit und Copilot bleibt dauerhaft sichtbar. Damit ähnelt das Verhalten klassischen Sidebar- oder Snap-Layouts innerhalb von Windows. Die neue Sidebar dürfte vor allem einem Ziel dienen: Microsoft möchte die Sichtbarkeit von Copilot deutlich erhöhen.

Durch die permanente Platzierung am Bildschirmrand soll der KI-Assistent stärker in den Arbeitsalltag integriert werden. Gleichzeitig versucht Microsoft offenbar, Nutzer häufiger mit KI-Funktionen in Berührung zu bringen und deren Produktivitätsvorteile hervorzuheben. Interessant dabei: Nach mehreren Designwechseln kehrt Microsoft im Grunde wieder zum ursprünglichen Konzept zurück, das bereits zur ersten Vorstellung von Copilot vorgesehen war.

Die aktuelle Variante wirkt stärker mit Windows verzahnt als frühere Versionen. Laut den bisherigen Änderungen integriert sich Copilot inzwischen enger in Kontextmenüs, Desktop-Elemente, Icons, Anwendungen und allgemeinen UI-Funktionen von Windows 11. Microsoft verfolgt damit offenbar weiterhin die Strategie, KI-Funktionen möglichst direkt in den Desktop-Alltag einzubinden statt als separate Zusatzanwendung anzubieten.

Parallel dazu führt Microsoft erstmals Möglichkeiten ein, Copilot wieder vollständig aus Windows zu entfernen – insbesondere interessant für Unternehmen und Administratoren. Dabei stehen zwei Methoden zur Verfügung. Die erste Möglichkeit erfolgt laut Windows Latest über die Windows-Registry.

Dafür müssen Nutzer den Registrierungseditor öffnen, navigieren zu „HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows“ und dort einen neuen Schlüssel namens „WindowsAI“ anlegen. Anschließend muss unter dem Pfad „HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsAI“ ein neuer DWORD-Wert erstellt werden: „RemoveMicrosoftCopilotApp“. Dieser Wert wird anschließend auf 1 gesetzt. Nach einem Neustart entfernt Windows laut den bisherigen Informationen die Copilot-App sowie zugehörige UI-Elemente.

Zusätzlich integriert Microsoft eine neue Gruppenrichtlinie für Administratoren. Diese befindet sich unter „User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows AI“. Dort lässt sich die Option „Remove the Microsoft Copilot App“ aktivieren. Allerdings funktioniert diese Methode nur dann, wenn Copilot nicht manuell vom Nutzer installiert wurde.

Die erneute Umgestaltung zeigt, dass Microsoft offenbar noch immer experimentiert, wie KI-Funktionen optimal in Windows 11 eingebunden werden sollen. Seit der Einführung von Copilot wechselte das Unternehmen bereits mehrfach zwischen Sidebar-Konzepten, eigenständigen Apps, tief integrierten Desktop-Funktionen und webbasierten Ansätzen. Die neue Sidebar-Version wirkt dabei wie ein Mittelweg zwischen permanenter Sichtbarkeit und klassischer Desktop-App.

Quelle: Windows Latest