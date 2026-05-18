Xbox wird zu XBOX: Microsoft geht zurück zu den Wurzeln

Microsoft strauchelt derzeit mit den Xbox Series X|S. Die Spielekonsolen stehen chancenlos gegen die Sony PlayStation 5 und die Nintendo Switch 2 da. In der nächsten Generation will man es deswegen mit einer neuen Strategie versuchen: Project Helix soll einem Gaming-PC ähneln und z. B. Drittanbieter-Stores wie den Epic Games Store und Steam willkommen heißen. Doch Premium-Leistung soll auch zu einem hohen Preis führen. Nachdem die neue Leiterin der Xbox-Sparte, Asha Sharma, schon das klassische Grün ins Xbox-Markenbild zurückgebracht hatte, geht es noch weiter zurück zu den Wurzeln.

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So tauft Microsoft nämlich die Marke „Xbox“ zu „XBOX“ um. Der komplette Name wird demnach großgeschrieben. Das ist ein beliebter Kniff vieler Hersteller, um etwa in medialer Berichterstattung mehr aufzufallen. Deswegen kann man auch damit rechnen, dass viele Portale die neue Schreibweise geflissentlich ignorieren werden. Microsoft selbst will jedoch fortan in der Markenkommunikation nur noch von XBOX statt Xbox sprechen. Angestoßen hatte die Umtaufe eine Umfrage im sozialen Netzwerk X.

Zuvor hatte Asha Sharma als eine ihrer ersten Amtshandlungen bereits den Preis des Xbox Game Pass teilweise wieder gesenkt. Dem war jedoch Ende 2025 eine massive Erhöhung vorausgegangen. Ansonsten hält man sich allerlei Optionen offen, eine konkrete Zukunftsstrategie hat man aber noch nicht präsentiert. Eher gab es relativ vage Bekenntnisse, die Marke zu alter Glorie zurückführen zu wollen. Ob der neue Name dazu beitragen kann, muss die Zeit zeigen.

Quelle: Asha Sharma (X)