Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass: Microsoft senkt die Preise

Microsoft hatte im Oktober 2025 den Preis für die Spiele-Flatrate Game Pass massiv angehoben. Beispielsweise stieg der Preis für das Ultimate-Abo damals um satte 50 %. Doch jetzt macht man eine Rolle rückwärts. Offenbar hatte man mit den drastischen Preisanstiegen doch zu viele Kunden verschreckt. So sinkt der Preis des PC Game Pass tatsächlich von bisher 14,99 auf nunmehr 12,99 Euro im Monat. Der Xbox Game Pass Ultimate fällt von 26,99 auf nur noch 20,99 Euro im Monat.

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Dafür gibt es aber auch eine Kürzung: Die Spiele der Reihe „Call of Duty“ werden in Zukunft nicht mehr ab dem Veröffentlichungstag in der Flatrate Einzug halten. Vielmehr stoßen sie erst in der darauf folgenden Weihnachtssaison (etwa ein Jahr später) zum Game Pass Ultimate und zum PC Game Pass hinzu. Bereits in der Flatrate enthaltene „Call of Duty“-Titel bleiben aber weiterhin verfügbar.

Im Übrigen bleiben die Preise für die Tarife Essential und Premium beim Alten. Sie kosten jeweils 8,99 bzw. 12,99 Euro im Monat. Die Preissenkung beim PC Game Pass und dem Xbox Game Pass Ultimate erfolgt unter der neuen Leitung von Asha Sharma. Die Managerin hat vor einigen Wochen die Leitung der Gaming-Sparte Microsofts von Phil Spencer „geerbt“.

Quelle: Xbox.com