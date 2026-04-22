Oppo Find X9 Ultra: Das neue Smartphone-Flaggschiff ist da

Oppo hat in dieser Woche das neue Smartphone Find X9 Ultra vorgestellt. Es kommt auch in Deutschland auf den Markt und soll vor allem mit seiner beeindruckenden Kamera-Ausstattung punkten. Zudem dient der leistungsfähige Chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 als SoC. Diesem stehen bis zu 16 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 1 TByte UFS-4.1-Speicherplatz zur Seite. Als Betriebssystem dient Android 16 mit der Oberfläche ColorOS 16.

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Die Kamera das Oppo Find X9 Ultra vereint vier Sensoren: 200 (Weitwinkel, OIS) + 200 (Periskop-Telephoto, OIS, 3x optischer Zoom) + 50 (Periskop-Telephoto, OIS, 10x optischer Zoom) + 50 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel. Auch die Frontkamera kann sich sehen lassen und wartet mit 50 Megapixeln auf. Vorne sitzt dann auch das 6,82 Zoll große LTPO-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3.168 x 1.440 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Der Screen kann laut Hersteller bis zu 3.600 Nits hell werden und unterstützt Dolby Vision.

Zudem ist das Oppo Find X9 Ultra nach den Standards IP66, IP68 und IP69 geschützt vor Staub und Wasser. Erwähnenswert ist, dass das Smartphone das Branding von Hasselblad und auch einen aufgewerteten Foto-Modus namens „Hasselblad Master Mode“ mitbringt. Zudem unterstützt man die Formate 50MP JPEG MAX und 50MP RAW MAX sowie 16-bit Farbtiefe. Videos kann das Smartphone mit bis zu 4K bei 120 fps oder 8K mit 30 fps aufnehmen.

Der Akku des Oppo Find X9 Ultra kommt auf 7.050 mAh und kann kabelgebunden mit 100 und kabellos mit 50 Watt aufgeladen werden. Zu den Schnittstellen zählen unter anderem Dual-SIM, 4G, 5G, USB-C, GPS, NFC, Bluetooth 6.0 und Wi-Fi 7. In den Handel kommt das Gerät in den Farben Tundra Umber und Canyon Orange. Der Preis beträgt 1.699 Euro. Käufer erhalten zudem ein dreimonatiges Google-AI-Pro-Abonnement.

Ebenfalls ab sofort erhältlich sind das Oppo Pad 5 zu einer UVP von 529 Euro, die Enco Clip2 zu einer UVP von 179 Euro sowie die Watch X3 zu einer UVP von 429 Euro.

Quelle: Pressemitteilung