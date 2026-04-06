Oppo Find X9 Ultra: Launchtermin des Smartphone-Flaggschiffs steht fest

Oppo musste sich einige Zeit aus dem deutschen Markt zurückziehen, um einen Rechtsstreit mit Nokia rund um Patente beizulegen. Das Thema ist inzwischen erledigt und der chinesische Hersteller kann seine Smartphones wieder in Deutschland vertreiben. Somit gibt es eine gute Chance, dass auch das kommende Flaggschiff Oppo Find X9 Ultra unsere Breitengrade erreichen könnte. Die internationale Vorstellung wird am 21. April 2026 stattfinden.

Anzeige

Somit steht schon fest, dass das Oppo Find X9 Ultra auch außerhalb Chinas erscheinen wird. Dabei hat der Hersteller auch schon die Werbetrommel für die Kamera gerührt. Jene bietet nämlich unter anderem eine Periskop-Telephoto-Cam mit 50 Megapixeln und optischer Bildstabilisation, welche hochwertige Aufnahmen mit zehnfachem optischen Zoom bewerkstelligen soll. Man rechnet zudem mit zwei weiteren Linsen, die Sensoren mit jeweils 200 Megapixeln bieten könnten.

Das Oppo Find X9 Ultra wird wohl den Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 als SoC einsetzen. Zudem soll Gerüchten zufolge ein AMOLED-Display mit 6,82 Zoll Diagonale und 144 Hz als Bildwiederholrate an Bord sein. Dem Akku sagt man 7.050 mAh nach. Zu erwähnen ist noch, dass Oppo für das Smartphone bzw. dessen Kamera wieder mit Hasselblad kooperiert hat. Entsprechend setzt man das Branding der Kameraspezialisten ein. Alle weiteren Details erfahren wir dann spätestens am 21. April 2026.

Quelle: Pressemitteilung