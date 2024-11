Oppo Find X8 Pro: Smartphone-Flaggschiff startet in Deutschland

Das neue Premium-Smartphone Oppo Find X8 Pro startet in Deutschland. So konnte sich der Hersteller ja mit Nokia in einem Patentstreit einigen und hat wieder freie Bahn. Dabei setzt das neue Oppo Find X8 Pro auf das SoC MediaTek Dimensity 9400 und bringt eine beeindruckende Vierfach-Kamera mit viermal 50 Megapixeln mit. Zur weiteren Ausstattung gehören obendrein 16 GByte LPDDR5X-RAM und 512 GByte UFS-4.0-Speicher.

Anzeige

Doch zurück zur Kamera: Vorne sitzt eine Frontkamera mit 32 Megapixeln, welche den Sony IMX615 als Sensor verwendet. Das eigentliche Highlight ist aber wohl die Quad-Hauptkamera mit 50 (Sony LYT808, Weitwinkel, OIS) + 50 (Samsung 5KJJN5, Ultra-Weitwinkel) + 50 (Sony LYT600, Periskop-Telephoto, OIS) + 50 (Sony IMX858, Periskop-Telephoto, OIS) Megapixeln. Die Kamera wurde gemeinsam mit Hasselblad entwickelt. Sie kann auch über einen Quick-Button bedient werden. So öffnet sich die Kamera-App dann durch doppeltes Antippen. Sliden auf dem Button kann den Zoom aktivieren. Wer die Taste gedrückt hält, kann eine Serienbildfunktion auslösen.

Auch das verbaute AMOLED-Display hat einiges zu bieten. Es kommt auf 6,78 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 2.780 x 1.264 Pixeln. Dabei ist man auch für HDR10, HLG, HDR10+ und Dolby Vision gewappnet. Die Spitzenhelligkeit des Screens liegt bei 4.500 Nits. PWM-Dimming mit 2.160 Hz soll die Augen schonen. Als Bildwiederholrate liegen 120 Hz an.

Zusätzlich verfügt das Oppo Find X8 Pro über einen Alert-Slider und ist nach IP69 gegen Staub und Wasser geschützt. Der Akku mit 5.910 mAh kann mit 80 Watt per Kabel und 50 Watt kabellos laden. Reverse-Wireless-Charging lässt sich mit 10 Watt verwenden. Als Betriebssystem fungiert Android 15 mit der Oberfläche ColorOS 15. Oppo nennt auch konkret die Schnittstellen Bluetooth 5.4, Dual-SIM, NFC, USB-C (3.1 Gen 1), Wi-Fi 7, GPS und Co.

Das Oppo Find X8 Pro ist in Deutschland ab sofort in den Farbvarianten Pearl White und Space Black zum Preis von 1.199 Euro zu haben.