Apple iPhone Fold: Veröffentlichung angeblich noch im Herbst 2026

Apple soll mit dem iPhone Fold ein eigenes Foldable in der Mache haben. Jüngsten Gerüchten zufolge könnte dieses noch 2026 auf den Markt kommen. So behaupten einige Quellen, die Produktion habe beim chinesischen Auftragsfertiger Foxconn bereits begonnen. Eine Ankündigung sei demnach für den Herbst 2026 geplant – an der Seite der neuen Modelle der Reihe iPhone 18.

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Wiederum soll die Vorstellung des iPhone Fold zwar zeitgleich mit den iPhone 18 erfolgen, die Auslieferung könnte aber deutlich später anlaufen. So behaupten einige Quellen, dass Apple sein erstes Foldable dann erst ab Dezember 2026 in Kundenhände bringen könnte. Da widersprechen sich die Angaben verschiedener Quellen jedoch, denn andere sind der Ansicht, Apple wolle sein Foldable zeitgleich mit den iPhone 18 auf den Markt bringen. Am Ende muss man also abwarten.

Apples Pläne könnten sich natürlich noch ändern, je nachdem, wie die angebliche erste Produktion so verläuft. Zumal sich das iPhone Fold sowieso an einen sehr kleinen Kundenkreis richten dürfte. Denn der Preis des Foldables sollte nicht gerade von schlechten Eltern sein.

Quelle: Momentan Digital (Weibo)