Apple iPhone 17 angeblich auch in Europa nur noch mit eSIM

Das Apple iPhone 17 soll angeblich auch in der Europäischen Union (EU) nur noch mit eSIM auf den Markt kommen. Somit würde dann der klassische SIM-Kartenslot entfallen. In einigen Regionen, wie den USA, ist das schon bei den Vorgängermodellen der Fall gewesen. Die Gerüchte fußen auf angeblichen Schulungen, die Mitarbeiter der Apple Stores in Europa mutmaßlich bereits durchlaufen mussten.

Die Vorstellung der Generation der Apple iPhone 17 findet am 9. September 2025 statt. Derzeit sieht es noch so aus, dass die Smartphones von Apple in der EU sowohl mit eSIM als auch physischen Nano-SIM-Karten nutzbar sind – auch im Dual-SIM-Betrieb. Offen ist aber noch, ob alle Modelle der Reihe iPhone 17 nur noch eSIM verwenden werden oder diese Anpassung möglicherweise nur manche Geräte betrifft. Definitiv der Fall sein, soll das etwa beim besonders dünnen iPhone 17 Air.

Eine Weiterentwicklung der eSIM ist ebenfalls schon geplant. Diese soll sich iSIM nennen. Im Gegensatz zur eSIM wird die iSIM keinen dedizierten Chip mehr benötigen. Noch ist sie allerdings erst einmal Zukunftsmusik für den breiteren Markt.

Quelle: Mac Rumors