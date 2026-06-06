Tineco Floor One S9 Scientist im Test

Anzeige

Tineco hat kürzlich mit dem Floor One S9 Scientist einen neuen Nasssauger auf den Markt gebracht. Dieses Modell ordnet sich sowohl technisch als auch preislich oberhalb des bereits erhältlichen Floor One S9 Artist ein. Das neue Gerät verfügt über eine besonders hohe Reinigungsleistung, eine optimierte Selbstreinigung mit Heißwasser und Heißluft zur Trocknung sowie eine in diesem Segment beeindruckende Akkulaufzeit. Im Test gilt es zu klären, ob all das den Listenpreis von 799 Euro wert ist.

Fairerweise ist zu sagen, dass der Tineco Floor One S9 Scientist im Handel bereits für 749 Euro zu haben ist und in Angeboten nochmals günstiger sein dürfte. Dennoch handelt es sich hier eindeutig um ein Premium-Gerät zum Premium-Preis. Dafür bringt dieses Modell viele Features mit, die man bei anderen Modellen vergeblich suchen wird.

Dazu zählen etwa die Bodenbeleuchtung, welche Verschmutzungen gnadenlos sichtbar macht, und eine maximale Akkulaufzeit von über einer Stunde im automatischen Modus. Im Quiet-Modus sind es sogar ca. 80 Minuten. Hier wird die Reinigungsleistung allerdings so drastisch gesenkt, dass wir jenen nicht empfehlen.

Technische Eckdaten Tineco Floor One S9 Scientist

Saugleistung 22.000 pa Motorleistung 230 Watt Wischmodi 4 Laufzeit Bis zu 80 Minuten FWB und SWB 0,85 L/0,72 L Kantenreinigung Drei Seiten Anzeige LED Gewicht 5,95 kg Selbstreinigend Ja iLoop Technologie Ja 180° Lay-flat Ja Flashdry ✔ (85℃, 5 Min. Flashdry) Heißdampfreinigung Nein Mit Staubsauger Nein

Für den Tineco Floor One S0 Scientist gibt es auch eine Begleit-App. Letztere hat allerdings begrenzten Nutzen. Sie kann etwa den Ladestand anzeigen oder Statistiken zu bisherigen Reinigungsvorgängen. Zudem kann sie per Sprache Informationen liefern.

Im Lieferumfang ist auch eine Ladestation enthalten, die zur Selbstreinigung und Trocknung der Walze dient. Im Rahmen der Selbsteinigungsfunktion wird die Walze mit heißem Wasser durchgespült und anschließend im Hintergrund für einige Minuten mit heißer Luft getrocknet, damit sich keine Bakterien und Gerüche bilden.