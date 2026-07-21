Ex-Valve-Mitarbeiter gibt Spielern Mitschuld am Aus für Game-Discs

Sonys Entscheidung, die Produktion physischer PlayStation-Spiele ab 2028 einzustellen, sorgt weiterhin für kontroverse Diskussionen. Während viele Spieler den Schritt als Rückschlag für den Spielebesitz und die langfristige Archivierung kritisieren, hält sich das Mitleid bei einem ehemaligen Valve-Mitarbeiter in Grenzen. Chet Faliszek, der unter anderem als Autor an der Half-Life-Serie mitgewirkt hat, ist überzeugt: Nicht Sony habe die Entwicklung verursacht – sondern die Kunden selbst.

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In einem aktuellen YouTube-Video argumentiert Faliszek, dass Sony lediglich auf das Kaufverhalten seiner Kunden reagiere. Die Entscheidung, physische Datenträger auslaufen zu lassen, sei aus wirtschaftlicher Sicht kaum überraschend. „Ihr als Verbraucher habt euch entschieden, und zwar für digitale Inhalte“, erklärt er. „Ich lese immer wieder: ‚Oh, sie sollten Speicherkarten anbieten. Sie sollten …‘ Aber die Spiele, über die wir sprechen, sind bereits im Handel erhältlich. Auch gebrauchte Spiele sind im Handel verfügbar, und Ihr müsst nicht extra in den Laden gehen, um sie zu kaufen.“

Als wichtigstes Argument führt er Sonys eigene Geschäftszahlen an. Demnach wurden im Geschäftsjahr 2025 bereits 78 Prozent aller Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 digital verkauft. Nur noch 22 Prozent entfielen auf physische Datenträger – ein weiterer Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Demnach greifen viele Käufer lieber direkt im PlayStation Store zu, obwohl Spiele auf optischen Datenträgern weiterhin im Handel erhältlich sind.

Als weiteres Beispiel nennt der auch an den Spielen „Portal“ und „Left 4 Dead“ beteiligte Faliszek die Entwicklung von GameStop. Der traditionsreiche Spielehändler erzielt inzwischen nur noch einen vergleichsweise kleinen Teil seines Umsatzes mit Videospielen. Stattdessen gewinnen andere Geschäftsbereiche zunehmend an Bedeutung. Für den ehemaligen Valve-Mitarbeiter ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Markt bereits seit Jahren in Richtung digitaler Distribution bewegt.

Die Reaktionen auf Faliszeks Aussagen fallen allerdings gemischt aus. Viele Nutzer stimmen seiner Einschätzung zu und sehen Sony lediglich als Unternehmen, das auf die Nachfrage reagiert. Andere halten dagegen, dass 22 Prozent Marktanteil der Spiele auf Discs keineswegs unbedeutend seien. Millionen Spieler bevorzugen weiterhin physische Datenträger – sei es aus Sammlerleidenschaft, wegen der Möglichkeit zum Weiterverkauf oder weil sie Spiele dauerhaft besitzen möchten.

Auch der Verweis auf GameStop wird kritisch gesehen. Einige Nutzer weisen darauf hin, dass der Händler derzeit stark vom Boom rund um Sammelkarten profitiert. Dadurch verliere der Umsatzanteil klassischer Videospiele automatisch an Bedeutung, ohne dass dies zwangsläufig Rückschlüsse auf die Nachfrage nach physischen Spielen zulasse.

Zahlreiche Spieler machen zudem darauf aufmerksam, dass Publisher den Wechsel zu digitalen Käufen selbst aktiv fördern. Viele Titel erscheinen inzwischen früher im digitalen Store als im stationären Handel. Hinzu kommen Vorabdownloads (Preloads), digitale Vorbesteller-Boni sowie die Möglichkeit, Spiele bereits unmittelbar zum Veröffentlichungszeitpunkt freizuschalten. Unter diesen Bedingungen sei es kaum überraschend, dass sich immer mehr Käufer für die digitale Version entscheiden.

Für viele Kritiker geht die Diskussion ohnehin über die Frage „Disc oder Download“ hinaus. Das größere Problem sehen sie darin, dass mit dem Wegfall physischer Spiele praktisch nur noch der PlayStation Store als offizielle Bezugsquelle übrig bleibt. Während sich physische Spiele heute problemlos im Einzelhandel oder gebraucht erwerben lassen und Händler miteinander konkurrieren, wären Käufer künftig vollständig auf Sonys eigenen Marktplatz angewiesen. Damit könnte Sony Preise, Rabattaktionen und Verfügbarkeit deutlich stärker kontrollieren als bislang.

Auch das häufig genannte Argument der Spielearchivierung wird unterschiedlich bewertet. Zwar gelten physische Datenträger für viele als wichtige Form der Langzeitarchivierung, doch zahlreiche moderne Spiele sind bereits heute auf umfangreiche Patches und Online-Dienste angewiesen. Selbst eine Disc allein reicht daher häufig nicht mehr aus, um einen Titel langfristig in seinem ursprünglichen Zustand spielen zu können.

Die Debatte zeigt dennoch, dass das Ende physischer PlayStation-Spiele weit mehr ist als eine Frage des Speichermediums. Während digitale Downloads für viele Spieler längst zum Standard geworden sind, wächst gleichzeitig die Sorge vor einem Markt, in dem Verbraucher künftig kaum noch Alternativen zum digitalen Ökosystem des Konsolenherstellers haben.

Quelle: Chet Faliszek @ YouTube