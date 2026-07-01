PlayStation: Sony läutet das Ende der Disc ein

Sony hat das Ende der Discs für seine PlayStation-Konsolen beschlossen. Ab Januar 2028 beendet man die Produktion von physischen Discs für neue Spiele. Im Klartext heißt das: Alle Games, die vorher erscheinen, können noch auf Disc vertrieben werden. Alle Titel, die jedoch nach Januar 2028 auf den Markt kommen, wird es nur noch digital über den PlayStation Store oder bestenfalls als Code-in-a-Box, wie „GTA VI“, geben.

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Letztendlich kann man daraus auch direkt schlussfolgern: Die PlayStation 6 wird kein Disc-Laufwerk mehr bieten. Sony begründet den Paradigmenwechsel damit, dass die Spiele- und Entertainmentindustrie sich generell von Discs weg entwickele. Die Wahrheit dürfte aber noch eine andere sein: Sony verdient deftig mit Provisionen, die für jedes rein digital über den PlayStation Store verkaufte Game anfallen. Obendrein merzt man den Gebrauchtmarkt aus, wenn man Discs de facto abschafft.

Vor Januar 2028 auf Disc veröffentlichte Spiele wird es auch weiterhin als Discversionen zu kaufen geben. Sonys Abkehr von Discs ist dabei keine Überraschung. Schon die PlayStation 5 Pro erschien ohne Disc-Laufwerk. Letzteres kann aber immerhin bei Bedarf nachgerüstet werden.

Quelle: PlayStation Blog