Grand Theft Auto VI (GTA VI) ab sofort vorbestellbar

„Grand Theft Auto VI“ ist ab sofort vorbestellbar. Das gilt sowohl rein digital über den PlayStation Store bzw. den Xbox Store als auch im Online-Handel und in Filialen wie Amazon.de, MediaMarkt, Saturn und Co. Wichtig jedoch: Die physische Version von „GTA VI“ enthält bedauerlicherweise keine Disc, sondern nur einen Code-in-a-Box. Deswegen erscheint die Box auch schon am 12. November 2026, damit auch Käufer dieser Version am an jenem Termin startenden Preload teilnehmen können.

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Dabei kostet das kommende Magnum Opus von Rockstar Games 79,99 Euro in der Standardversion. Wiederum ist die Ultimate Edition für 99,99 Euro zu haben. Vorbesteller beider Versionen erhalten automatisch als Goodie das Vintage Vice City Pack mit spezieller Kleidung, Fahrzeugen und mehr. Die Ultimate Edition führt weitere, kosmetische Boni hinzu, welche dieses Mal recht weit gehen. Beispielsweise werden einige Bekleidungsgeschäfte, Tatoo-Stores oder Shops, in denen man individuell Fahrzeuge modden kann, nur Käufern der Ultimate Edition offenstehen.

Verfügbar sein wird „Grand Theft Auto VI“ dann ab dem 19. November 2026. Freilich kann man auch einfach zum Release abwarten, denn dann wird klar sein, ob das Game die Erwartungen erfüllt und wie es rund um Bugs in dem Titel steht. Das bleibt aber jedem selbst überlassen.

Quelle: Pressemitteilung