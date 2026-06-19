GTA VI: Grand Theft Auto VI ab 25. Juni vorbestellbar

Die Spannung rund um Grand Theft Auto VI erreicht den nächsten Höhepunkt: Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass die Vorbestellungen für den mit Spannung erwarteten Open-World-Titel am 25. Juni starten werden. Gleichzeitig veröffentlichte das Studio das offizielle Cover-Artwork des Spiels und liefert Fans damit einen weiteren Vorgeschmack auf den bevorstehenden Release.

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Mit dem Beginn der Vorbestellungen am 25. Juni und dem geplanten Verkaufsstart am 19. November schafft Rockstar ein Vorbestellungsfenster von knapp fünf Monaten. Spielerinnen und Spieler erhalten damit ausreichend Zeit, sich ihre Version des Spiels zu sichern.

Während sowohl der Vorbestellungs- als auch der Veröffentlichungstermin nun offiziell feststehen, bleibt ein wichtiger Punkt weiterhin offen: der Preis. Rockstar hat bislang keine Informationen zu den Kosten von GTA VI veröffentlicht. In der Gaming-Community wird daher weiterhin intensiv darüber spekuliert, wie hoch der Einstiegspreis für eines der teuersten und ambitioniertesten AAA-Projekte der Branche ausfallen könnte.

Das Interesse an GTA VI ist seit der Veröffentlichung des ersten offiziellen Trailers Ende 2023 ungebrochen. Das Video entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der meistgesehenen Gaming-Trailer überhaupt und zählt mittlerweile mehr als 281 Millionen Aufrufe bei YouTube. Er dominierte zudem wochenlang Diskussionen in sozialen Netzwerken, Foren und Medien weltweit. Ein zweiter Trailer, der im Mai 2025 veröffentlicht wurde, gewährte tiefere Einblicke in die Spielwelt, die Hauptcharaktere und die Atmosphäre des kommenden Open-World-Abenteuers. Die Vorfreude der Community stieg dadurch weiter an.

Die Bedeutung von GTA VI reicht weit über Rockstar Games hinaus. Branchenanalysten weisen seit Monaten darauf hin, dass viele Publisher ihre eigenen Veröffentlichungen bewusst nicht in die Nähe eines neuen Grand-Theft-Auto-Launches legen. Der Grund ist einfach: Kaum eine andere Videospielmarke zieht derart viel Aufmerksamkeit auf sich. Darüber hinaus erwarten Experten positive Effekte für digitale Marktplätze, Abonnementdienste und die Konsolenhersteller selbst. Die Veröffentlichung könnte zu einem deutlichen Anstieg der Nutzeraktivität und Softwareverkäufe führen.

Historisch gesehen zählen neue Grand-Theft-Auto-Titel regelmäßig zu den erfolgreichsten Spieleveröffentlichungen überhaupt. Für GTA VI liegen die Erwartungen jedoch noch einmal deutlich höher. Eine enorme globale Fanbasis, jahrelange Entwicklungszeit und das kontinuierliche Wachstum des Gaming-Marktes schaffen ideale Voraussetzungen für einen Rekordstart. Viele Marktbeobachter gehen bereits jetzt davon aus, dass GTA VI nicht nur eines der wichtigsten Videospiele der aktuellen Generation, sondern möglicherweise auch einer der größten Entertainment-Launches des gesamten Jahrzehnts werden könnte.

Mit dem Start der Vorbestellungen richtet sich der Fokus nun auf weitere Informationen rund um das Spiel. Fans hoffen insbesondere auf neue Gameplay-Präsentationen, technische Details, mögliche Collector’s Editions sowie die offizielle Bekanntgabe der Preise.

Quelle: Rockstar Games