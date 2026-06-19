Philips Skylight erzeugt Tageslicht für Innenräume

Signify hat die neuen Deckenleuchten der Reihe Philips Skylight präsentiert. Mit diesen visiert man auch Home-Office-Enthusiasten an. Denn diese Leuchten imitieren das natürliche Tageslicht. Dadurch sollen sie etwa bei den speziellen VitaUp-Varianten im Winter die Vitamin-D-Produktion anheizen. Helligkeit und Lichtfarbe des Skylights passen sich automatisch an den Verlauf des Tages an.

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Die neue Reihe Philips Skylight beruht auf der NatureConnect-Technologie, die bereits in Büros, Empfangshallen und Arztpraxen weltweit zum Einsatz kommt. Sie ist dazu in der Lage, neben der Helligkeit auch die unterschiedlichen Farbnuancen des Tageslichts zu imitieren. So soll der Eindruck entstehen, als würde die Sonne in den Raum scheinen. Die Deckenleuchte soll in ihrer Optik an ein Deckenfenster erinnern.

Das Philips Skylight erzeugt tagsüber helleres, blau angereichertes und abends wärmeres Licht. Das passt also zum Tagesverlauf. Zudem können Käufer aus fünf voreingestellten Lichtszenen wählen. Doe speziellen Philips Skylight VitaUp-Modelle verfügen zusätzlich über ein integriertes UV-B-Modul, das die Vitamin-D-Produktion des Körpers in Innenräumen fördert. Die Funktion wird zur Sicherheit nach acht Stunden automatisch abgeschaltet.

Die neue Produkt-Familie umfasst folgende Modelle:

Philips Skylight Medium

Philips Skylight Large

Philips Skylight VitaUp Medium

Philips Skylight VitaUp Large

Alle Modelle bieten oder enthalten:

ein flaches Deckenprofil zur Aufputzmontage

eine Fernbedienung

fünf voreingestellte Lichtszenen

automatische Anpassung von Helligkeit und Lichtfarbe an den Tagesverlauf

Schutzklasse IP44 für den Einsatz in Badezimmern und feuchten Umgebungen

Verfügbarkeit

Philips Skylight und Philips Skylight VitaUp sind ab Juni 2026 in ausgewählten europäischen Märkten und bei ausgewählten Händlern zu einem Preis ab 499,99 Euro bzw. 500,00 CHF (UVP) erhältlich.

Quelle: Signify