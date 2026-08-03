Xbox Series X|S: Spielekonsolen ab sofort bis zu 200 Euro teurer

Microsoft hatte bereits im Juni 2026 eine Preiserhöhung der Spielekonsolen Xbox Series X|S bestätigt. Zu jenem Zeitpunkt nannte man jedoch nur die angedachten Preise für die USA. Jetzt hat man auch die neuen Preisempfehlungen für Europa bzw. Deutschland enthüllt. Dabei wird es deutlich teurer. So steigen die Preise je nach Modell um bis zu 200 Euro.

Anzeige

Dadurch wirkt Sonys letzte Preiserhöhung der PlayStation 5 um 100 Euro fast schon wieder bescheiden. Konkret steigt etwa das Einstiegsmodell, die Xbox Series S mit 512 GByte Speicherplatz, von bisher 349,99 Euro auf nunmehr 499,99 Euro. Das entspricht dem Launchpreis der wesentlich leistungsfähigeren Xbox Series X. Mit 1 TByte Kapazität kostet die Konsole ab sofort 599,99 Euro.

Der Preis der Xbox Series X wiederum steigt in der Digital Edition von 549,99 Euro auf 749,99 Euro an. Mit Disc-Laufwerk kostet die Konsole fortan 799,99 statt 599,99 Euro. Damit liegt sie nun auf dem Niveau des Launch-Preises der PlayStation 5 Pro. Unten findet ihr nochmal die Zusammenfassung.

Modell Preis neu Preis alt Aufschlag Xbox Series S (512 GB) 499,99 Euro 349,99 Euro +150 Euro Xbox Series S (1 TB) 599,99 Euro 399,99 Euro +200 Euro Xbox Series X (1 TB, digital) 749,99 Euro 549,99 Euro +200 Euro Xbox Series X (1 TB, mit Laufwerk) 799,99 Euro 599,99 Euro +200 Euro

Quelle: Caschys Blog