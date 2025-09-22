Xbox Series X: Konsole mit 2 TByte ist in den USA jetzt teurer als eine PS5 Pro

In den Vereinigten Staaten kostet die Xbox Series X in der 2 TB Galaxy Black Edition nunmehr mehr als eine PlayStation 5 Pro, welche ebenfalls 2 TByte Speicherplatz und deutlich mehr Leistung bietet. Das ist das kuriose Ergebnis der jüngsten Preiserhöhungen von Microsoft. Letztere haben in den USA nämlich zum zweiten Mal in diesem Jahr die Verkaufspreise für ihre Spielekonsolen angezogen. Verantwortlich macht man indirekt die Zollpolitik der US-Regierung.

So kostet die Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Edition in den Vereinigten Staaten ab dem 3. Oktober 2025 satte 799,99 US-Dollar (vor Steuern). Die PlayStation 5 Pro ist mit 749,99 US-Dollar tatsächlich günstiger. Die reguläre Xbox Series X mit 1 TByte Speicherplatz steigt im Preis auf 649,99 US-Dollar an. Und die Digital Edition liegt in Kürze bei 599,99 US-Dollar. Doch auch das Einstiegsmodell Xbox Series S wird teurer.

Die Xbox Series S mit 512 GByte Speicherplatz kostet bald 399,99 US-Dollar. Wer 1 TByte benötigt, wird ab Ende nächster Woche in den Vereinigten Staaten 449,99 US-Dollar zahlen müssen. Immerhin: In anderen Regionen, womit auch Deutschland gemeint ist, sind laut Microsoft derzeit keine weiteren Preiserhöhungen der Konsolen geplant. Auch das Zubehör, wie Controller, Headsets und Co., bleibt sowohl in den USA als auch international preislich identisch.

