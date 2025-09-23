AMDs neue Radeon RX 7700 ergänzt 2 Jahre alte RDNA3-Serie

Obwohl die Grafikkarten der Radeon RX 9000 Serie auf Basis der RDNA4-Architektur bereits seit Anfang dieses Jahres erhältlich sind, bringt AMD jetzt noch ein zusätzliches Modell der vorherigen RDNA3-Generation auf den Markt. Die neue Radeon RX 7700 sortiert sich trotz besserer Speicherausstattung leistungsmäßig unterhalb der bisherigen Radeon RX 7700 XT ein.

So verfügt die neue Radeon RX 7700 über 16 GByte GDDR6 an einer 256 bit breiten Speicherschnittstelle, während sich die Radeon RX 7700 XT mit 12 GByte Grafikspeicher an einem 192-bit RAM-Interface begnügen muss. Zudem entspricht der Speichertakt mit bis zu 19,5 Gbit/s sogar dem einer Radeon RX 7800 XT. Die zur Gamescom 2023 vorgestellte Radeon RX 7700 XT kommt auf 18 Gbit/s.

Allerdings ist der „Navi 32“ Grafikchip der neuen Radeon RX 7700 (ohne XT) etwas beschnitten und besitzt lediglich 40 Compute-Einheiten, also 2560 Stream-Prozessoren bzw. Shader-Einheiten, 80 KI-Einheiten und 40 Raytracing-Beschleuniger. Das XT-Modell der 7700er kommt dagegen mit 54 Compute-Einheiten (3456 Shader und 54 Raytracing-Kernen). Die von AMD präsentierten Benchmark-Ergebnisse der Radeon RX 7700 liegen deshalb 16 bis 19 Prozent unterhalb denen der RX 7700 XT – trotz höherer Speicherbandbreite.

AMD hat die Radeon RX 7700 ohne offizielle Ankündigung eingeführt, indem die Grafikkarte einfach zur eigenen Website hinzugefügt wurde. Deshalb ist unklar, welche der AMD-Partner wie ASUS, Gigabyte oder Sapphire dieses Modell anbieten werden. Möglicherweise ist die Radeon RX 7700 vorrangig für den Einsatz in Komplettsystemen gedacht.

Preislich dürfte sie sich unterhalb der Radeon RX 7700 XT bewegen, die derzeit ab rund 380 Euro erhältlich ist. Ab 360 Euro gibt es jedoch bereits verschiedene Radeon RX 9060 XT mit 16 GByte. Diese besitzen allerdings deutlich weniger Kerne, sodass man erste unabhängige Benchmarks abwarten sollte, bevor man zur Radeon RX 7700 greift.

Quelle: AMD