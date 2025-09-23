Samsung erhöht Preise für DRAM & NAND-Flash deutlich

Aus Korea wird berichtet, dass Samsung Electronics die Vertrags­preise für Speicherchips spürbar angehoben hat. Für DRAM steigen die Preise demnach um 15 bis 30 Prozent, für mobile NAND-Flash-Bausteine um etwa 5 bis 10 Prozent. Grund dafür ist ein zunehmend angespanntes Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Samsung informierte seine wichtigsten Kunden bereits vor den Vertragsverhandlungen für das vierte Quartal über die Anpassungen. Hintergrund ist ein Marktumbruch: Während ältere Speicher-Generationen zurückgefahren werden, steigt die Nachfrage stark – insbesondere durch Hyperscale-Cloudanbieter sowie Gerätehersteller, die neue KI-fähige PCs und High-End-Smartphones auf den Markt bringen.

Auch die Konkurrenz – darunter SK Hynix und Micron – reagiert ähnlich. Kürzlich hat SanDisk die Preise wegen des KI-Hypes angehoben, wobei Firmenkunden mindestens 10 Prozent mehr zahlen sollen. Mehrere Zulieferer kündigten zweistellige Preiserhöhungen an und schränkten die Abgabe neuer Angebote vorübergehend ein. Für Käufer bedeutet das unmittelbaren Preisdruck bei Server- und Mobilspeicher, während Hersteller ihre Wafer-Kapazitäten verstärkt in margenstärkere, neue Produktlinien umlenken.

Besonders betroffen sind Samsungs DRAM-Familien LPDDR4X, LPDDR5 und LPDDR5X sowie Embedded-NAND wie eMMC und UFS. Parallel kam es zu kurzfristigen Preis­sprüngen bei DDR4, da Hersteller ihre Fertigung zunehmend auf DDR5 und HBM umstellen. Letztere sind vor allem für KI-Beschleuniger gefragt und verdrängen dadurch klassische, verbraucherorientierte Speicher.

Samsung, das rund ein Drittel des globalen DRAM- und NAND-Markts kontrolliert, arbeitet bereits an der nächsten Generation LPDDR6. Gleichzeitig werden Produktionspläne für ältere Fertigungsknoten angepasst.

Die Preisanhebungen dürften die Margen in Samsungs Halbleitersparte kurzfristig deutlich verbessern und helfen, die wirtschaftlichen Schwächephasen der vergangenen Zyklen abzufedern. Auf Kundenseite allerdings erzwingt der Preisschub neue Strategien beim Bestandsmanagement und stärkere Abwägungen zwischen Preis und Leistung in der Produktentwicklung.

Quelle: Newdaily (Korea)