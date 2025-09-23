Commodore C64 Ultimate: Über 10.000 Geräte verkauft

Commodore meldet ein beeindruckendes Comeback: Seit dem Marktstart Mitte Juli hat der C64 Ultimate bereits über 10.000 Verkäufe erzielt. Ein auf X geteiltes Diagramm des Anbieters zeigt, dass die Nachfrage nicht nur zu Beginn hoch war, sondern stetig wächst – besonders nach dem Release neuer YouTube-Videos, die regelmäßig für Verkaufsschübe sorgten.

Bereits in der ersten Woche nach Vorstellung der Neuauflage des Commodore 64 brachte der C64 Ultimate über 2 Millionen US-Dollar Umsatz ein. Möglich machte das auch das Video „Making History“, das exklusive Einblicke in die Produktion gab und die Fans weiter anheizte.

Der C64 Ultimate basiert auf FPGA-Technologie, bietet damit authentisches Retro-Feeling – und überrascht mit einem Design-Highlight: der weltweit ersten transparenten Tastatur-Platine. Zum Preis von 299 US-Dollar ist er als Sammlerstück und funktionales Retro-System positioniert. Die limitierte Founders Edition macht frühe Vorbestellungen besonders attraktiv.

Der Commodore 64 Ultimate soll zu 99 Prozent der ursprünglich erschienenen Soft- und Hardware für das Original kompatibel sein. Dabei setzt man im Inneren auf neue Komponente. So dient als Prozessor der AMD Xilinx Artix-7 FPGA, welcher mit 128 MByte DDR2-RAM und 16 MByte Flash-Speicherplatz kombiniert wird. Die Videoausgabe ist wahlweise per HDMI oder auch einen DIN-8-Stecker möglich. Per USB lassen sich auch weitere Speichermedien anstecken.

Doch Commodore sieht den C64 Ultimate nur als Auftakt: Mit dem geplanten „Founder’s Sandbox“ will die Marke eine Plattform für weitere Projekte schaffen. Die Roadmap umfasst zwölf neue Produkte in den nächsten vier Jahren.

Für Retro-Fans bedeutet das: Die Rückkehr des C64 ist nicht bloß Nostalgie – sondern der Startschuss für eine ganze Reihe neuer Ideen.

Quelle: Commodore Official @ X