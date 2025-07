Comeback des Commodore?

Während viele Gamer bereits GTA 6 entgegenfiebern und sich mit der neuen Konsole aus dem Hause Nintendo, Switch 2, die Zeit vertreiben, scheint sich ein unglaubliches Comeback anzubahnen. Denn Christian Simpson hat angekündigt, es werde demnächst eine neue Commodore Hardware kommen.

Mit dem hat wohl niemand mehr gerechnet

Auch die Nostalgiker unter den Gamern werden wohl bald mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ihre Kosten kommen, da für den Commodore neue Hardware angekündigt wurde.

Der im Jahr 1982 erschienene Commodore – kurz: C64 – ist das meistverkaufte Heimcomputermodell aller Zeiten. Noch heute gibt es viele Fans der Konsole, die mit der Zahl 64 darauf hinwies, dass der Commodore mit einem 64 KB großen RAM ausgestattet ist. Im Jahr 1994 ging das Unternehmen pleite und es folgte die Produktionseinstellung.

Christian Simpson, ein britischer YouTuber, will nun für das Comeback sorgen. Er hat sich die Rechte am Markennamen gesichert und ist nun der CEO des Unternehmens. Auf „Retro Recipes“, so der Kanal des Briten, wurde angekündigt, demnächst werde neue Hardware auf den Markt kommen.

Commodore wird in drei Versionen auf den Markt kommen und zwischen 300 US Dollar und 500 US Dollar kosten

Dabei handelt es sich um den Commodore 64 Ultimate. Dieser soll auch in drei unterschiedlichen Versionen auf den Markt kommen. Einmal in BASIC Beige – der Preis wird hier bei rund 300 US Dollar liegen. Dann gibt es den Commodore 64 in der Starlight Edition für 350 Euro – hier will man mit einem transparenten und beleuchteten Gehäuse punkten. Zudem gibt es noch die limitierte Founders Edition. Diese Ausgabe des Commodore 64 gibt es dann für rund 500 US Dollar. Die Geräte werden allesamt über das hauseigene Crowdfunding angeboten.

Die Auslieferung soll bereits mit Oktober 2025 starten. Alle drei Versionen haben einen USB-Speicher, auf dem sich mehr als 50 Spiele, Musiktitel und Demos befinden. Ideal also, um eine Zeitreise in die 1980er Jahre zu starten.

Neuer Chip im originalgetreuen Motherboard

Doch was ist das zentrale Verkaufsversprechen, neben dem Umstand, dass hier pure Nostalgie verkauft werden soll? Es wird ein originalgetreuer Nachbau des Motherboards erfolgen, wobei anstelle der originalen Chips ein AMD Artix 7 FPGA enthalten sein wird. Somit handelt es sich also bei der neuen Geräteserie um keine Emulatoren.

99 Prozent der Spiele und Geräte, die anfangs für den Commodore 64 entwickelt worden sind, sollen mit dem neuen Gerät kompatibel sein. Wer also noch Spiele aus den 1980er und 1990er Jahren hat, der kann die problemlos über den neuen Commodore 64 spielen. Auch optisch überzeugt der Commodore: Hier finden sich klassische Steckplätze für die Disketten, für Datasetten und auch Steckmodule (Cartridges). Erinnert nicht nur an früher, sieht auch aus wie damals.

Neuer C64 hat auch ein WLAN Modul verbaut

Aber es gibt auch ganz klar den einen oder anderen Punkt, der zeigt, dass der Commodore 64 in der Neuzeit angekommen ist. So finden sich USB-A, USB-C sowie HDMI- und LAN-Ports, zudem wurde auch ein WLAN Modul in der Konsole verbaut. Warum man sich für diese Neuerungen entschieden hat? Es gehe auch um den „Retro Futurismus“, so die offizielle Stellungnahme.

Simpson will sich mit dem Unternehmen als „The digital detox brand“ positionieren. Was jedoch abgelehnt wird: Social Media. Das soll über die neuen Commodore 64-Geräte nicht möglich sein.