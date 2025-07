Samsung One UI: Neue Strategie rund um die Android-Oberfläche

Samsung hat mit den Foldables Galaxy Z Flip7 und Fold7 gerade seine ersten Geräte mit One UI 8, basierend auf Android 16, auf den Markt gebracht. Natürlich wird die neue Oberfläche nachträglich aber auch noch weitere Smartphones der Südkoreaner erreichen. Offenbar hat man bei Samsung aber einen Strategiewechsel beschlossen. So sollen in Zukunft generell die Priorität genießen, was die neueste One-UI- bzw. Android-Version betrifft.

Im Ergebnis sollen etwa 2026 dann folgerichtig auch die kommenden Samsung Galaxy Z Fold8 und Flip8 als erste Modelle mit One UI 9 starten. Hingegen werden die Flaggschiffe der Reihe Samsung Galaxy S zukünftig immer den jeweiligen Zwischenschritt erhalten, zum Beispiel One UI 7.5. Dennoch sollen die viele neue Funktionen im Rahmen ihrer Updates direkt auf den S-Modellen starten. Auch werden diese wohl in der Regel feingeschliffenere Aktualisierungen erhalten.

Auch sollen in Zukunft im Rahmen der „halben“ One-UI-Versionen immer noch viele Features ihr Debüt geben und dann als Erstes auf den S-Modellen verfügbar sein. Dennoch rückt man natürlich mit der neuen Update-Strategie bei Samsung seine Foldables nun wesentlich mehr ins Zentrum.

Quelle: PhoneArt (X)