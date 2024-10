Samsung One UI 7: Neue Oberfläche mit Android 15 startet erst 2025

Android 15 wird in diesem Jahr mit Verspätung verteilt. Selbst Google rollt die neueste Version des Betriebssystems in diesem Jahr erst ab dem 15. Oktober 2024 für seine Pixel-Geräte aus. Samsung prescht normalerweise immer flott mit Updates nach vorne, hat aber nun in einer offiziellen Keynote für Entwickler bestätigt, dass Android 15 für Galaxy-Gerät noch etwas auf sich warten lassen wird. So wird man das auf Android 15 basierende One UI 7 erst 2025 ins Rennen schicken.

Üblicherweise hatte Samsung in der Vergangenheit neue One-UI-Versionen, basierend auf der jeweils frischen Android-Variante, noch im gleichen Jahr des Erscheinens veröffentlicht. Das läuft jetzt anders. Vielmehr wird One UI 7 (Android 15), als Erstes auf den kommenden Samsung Galaxy S25 des Unternehmens starten. Dies sollte demnach voraussichtlich im Januar 2025 der Fall sein. Kurz danach soll es dann auch Updates für bereits erhältliche Smartphones, wie etwa die Galaxy S24, geben.

One UI ist die spezielle Oberfläche von Samsung, die auf Android aufsetzt. Das kommende One UI 7 soll einige Anpassungen am Design vornehmen und wohl auch einen neuen Homescreen einführen. Auch wenn die finale Version bis 2025 auf sich warten lassen wird, soll es noch in diesem Jahr zumindest eine Beta für einige bereits erhältliche Geräte geben. Mehr Informationen dazu folgen in den kommenden Wochen.

Quelle: Samsung (YouTube)