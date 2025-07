Samsung Galaxy Z Flip7 und Flip7 FE: Das sind die beiden neuen Foldables

Samsung hat heute zwei neue Klapp-Foldables vorgestellt: die Galaxy Z Flip7 und Flip7 FE. Das FE-Modell steht dabei für eine neue und günstigere Ergänzung der Reihe. Das bringt technische Abstriche mit sich, die sich etwa in einem kleineren Cover-Display mit niedriger Auflösung und Bildwiederholrate sowie in einem älteren Chip niederschlagen. Die beiden Smartphones sind dabei ab sofort vorbestellbar.

Anzeige

Dabei bringt das Flaggschiff der beiden Geräte, das Samsung Galaxy Z Flip7 ein äußeres Display mit 4,1 Zoll Diagonale, 120 Hz Bildwiederholrate, AMOLED-Panel und 4,1 Zoll Diagonale mit. Das innere AMOLED-Display kommt im Übrigen auf 6,9 Zoll. Beide Screens erreichen eine Helligkeit von bis zu 2.600 Nits, was die Lesbarkeit bei Sonnenlicht garantieren soll. Das neue Foldable wiegt 188 g und ist zusammengefaltet 13,7 mm dick – schlanker und leichter als die Vorgängermodelle.

Als SoC dient hier der Exynos 2500 – beim Flip7 FE ist es der ältere Exynos 2400. Dazu gesellen sich 12 GByte RAM und wahlweise 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz an Bord. Eher gering fällt die Akkukapazität mit 4.300 mAh aus. Das Flip7 ist jetzt auch für Samsung DeX geeignet. Was die Kameras betrifft, so wirbt Samsung mit einer Dual-Cam mit 50 Megapixeln (Weitwinkel) + 12 Megapixeln (Ultra-Weitwinkel).

Das Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Dazu gesellt sich eben das besagte Galaxy Flip7FE, das unter anderem SoC, RAM und Display-Ausstattung abspeckt. Unten haben wir Tabellen angefügt, welche die Spezifikationen genauer aufschlüsseln. Gemeinsam ist beiden Smartphones, dass sie mit Android 16 und der Oberfläche One UI 8 in den Handel kommen. Vorbestellbar sind beide Modelle ab sofort – und ab 25 Juli 2025 dann verfügbar. Der Preis des Samsung Galaxy Z Flip7 mit 256 GByte beträgt 1.199 Euro – mit 512 GByte sind es 1.319 €. Das Samsung Galaxy Flip7 FE kostet mit 128 GByte für 999 Euro und in der 256-GByte-Variante 1.059 €.

Samsung Galaxy Z Flip7 – Technische Daten

Kategorie Details Display Hauptdisplay: 6,9 Zoll FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2.520 × 1.080 px, 21:9, bis zu 120 Hz)

Frontdisplay: 4,1 Zoll Super AMOLED (1.048 × 948 px, bis zu 120 Hz) Maße & Gewicht Geschlossen: 85,5 × 75,2 × 13,7 mm

Geöffnet: 166,7 × 75,2 × 6,5 mm

Gewicht: 188 g Kameras Frontkamera (innen): 10 MP Weitwinkel (F2.2, 1.12 um, 85°)

Duale Hauptkamera:

– 12 MP Ultraweitwinkel (F2.2, 1.12 um, 123°)

– 50 MP Weitwinkel (F1.8, 1.0 um, 85°, Dual Pixel AF, OIS) Prozessor Exynos 2500 Speicheroptionen – 12 GB RAM + 512 GB

– 12 GB RAM + 256 GB Akku 4.300 mAh Ladefunktionen – 25 W Schnellladen (bis 50 % in ca. 30 Min.)

– Induktives Schnellladen 2.0

– Wireless PowerShare Wasserfestigkeit IP48 Materialien Corning Gorilla Glass Victus 2

Armor Aluminium Betriebssystem Android 16 mit One UI 8 Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 Sensoren Fingerabdrucksensor (seitlich), Beschleunigungssensor, Barometer, Gyrosensor,

geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Näherungssensor, Lichtsensor Sicherheit Samsung Knox mit Samsung Knox Vault SIM-Steckplatz Nano SIM und eSIM (SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM) Farben Blue Shadow, Jetblack, Coral-red

[Samsung-exklusiv] Mint

Samsung Galaxy Z Flip7 FE – Technische Eckdaten