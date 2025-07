Intel will seine Netzwerksparte NEX loswerden

Intel befindet sich aktuell auf Sparkurs. Der noch nicht lange im Amt befindliche CEO Lip-Bu Tan hat bereits offene Kritik an seinem Vorgänger Patrick Gelsinger geübt. Der Schere zum Opfer gefallen, sind unter anderem auch die Pläne für eine Megafab in Magdeburg, welche nun endgültig begraben sind. Jetzt ist klar, dass Intel auch seine Netzwerksparte NEX in ein unabhängiges Unternehmen ausgliedern will.

Gegenüber Mitarbeitern hat der Leiter der Network-and-Edge-Group (NEX), Sachin Katti, bereits bestätigt, dass Intel die NEX-Abteilung loswerden wolle. Aktuell sucht man nach Investoren, um diese Ausgliederung zu unterstützen. Intel wolle dabei aber wie Altera ein zentraler Investor in das eigenständige NEX-Unternehmen bleiben. So wolle man das Wachstum von NEX fördern, sich aber selbst auf seine Kernprodukte fokussieren.

Einen genauen Zeitplan für die Ausgliederung von NEX gibt es laut dem Management noch nicht. Die Entscheidung an sich stehe jedoch fest. Letzten Endes will es Intel auf diese Weise der Abteilung in neuer Form überlassen, selbst auf Erfolgskurs zu kommen. NEX würde dann intern nicht mehr auf die Bilanzen drücken.

Quelle: CRN