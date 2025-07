GeForce RTX 50 Super könnten zu Weihnachten kommen

Nvidias GeForce RTX 50 Grafikkarten sind erst seit Anfang 2025 erhältlich, aber könnten dieses Jahr bereits ein Upgrade erfahren. Bislang ging man davon aus, dass die GeForce RTX 50 Super-Modelle frühestens zur CES Anfang 2026 vorgestellt werden. Doch jetzt wird berichtet, dass GeForce RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super und RTX 5070 Super schon zu Weihnachten erscheinen könnten.

Zuvor gab es bereits Gerüchte, dass sowohl die GeForce RTX 5080 Super als auch die GeForce RTX 5070 Ti Super mit 24 GByte Grafikspeicher kommen werden. Das entspricht einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber den jeweiligen aktuellen Modellen, den Originalen ohne „Super“. Gleichzeitig soll auch die GeForce RTX 5070 Super diesen Speicherausbau bekommen und mit 18 statt 12 GByte GDDR7 ausgestattet sein. Dabei bleiben die Speicherschnittstellen aber gleich: 256 bit bei RTX 5080 und 5070 Ti sowie 192 bit bei der RTX 5070.

Ermöglicht wird der Speicherausbau durch neue GDDR7-Speicherchips mit 3 statt 2 GByte. Diese sind offenbar früher in großen Stückzahlen verfügbar als erwartet, wenn Nvidia die Einführung der neuen Super-Modelle auf das Ende dieses Jahres vorziehen kann. Denn bei den bisherigen GeForce-Generationen lag zwischen den Original- und den Super-Modellen mindestens ein Jahr. In der Vergangenheit hatte Nvidia die CES in Las Vegas am Anfang jeden Jahres dafür vorgesehen, etwa bei den im Januar 2024 erschienenen GeForce RTX 40 Super.

Doch jetzt berichtet Tweaktown unter Berufung auf eigene Quellen, dass die RTX 50 Super Serie bereits im vierten Quartal 2025 und im Weihnachtsgeschäft dieses Jahres erhältlich sein könnte. Bislang muss man dies noch als Gerücht einstufen, denn dies ist bislang weder offiziell noch von anderen Quellen bestätigt.

Mit dem Ausbau des Grafikspeichers erhöht sich demnach aber auch der Energieverbrauch. So soll die GeForce RTX 5080 Super eine TGP von 415 Watt besitzen, während die bisherige RTX 5080 mit 360 Watt auskommt. Ähnlich sieht es bei den anderen beiden Super-Modellen aus. Die GeForce RTX 5070 Ti Super soll 350 statt 300 Watt und die GeForce RTX 5070 Super 275 statt 250 Watt benötigen.

Dabei wird aber nur die RTX 5070 Super mehr CUDA-Kerne (Shader-Einheiten) bekommen als das Original, nämlich 6400 statt 6144 (plus 4 Prozent). Bei RTX 5070 Ti und 5080 Super bleibt es bei der bisherigen Anzahl der Kerne. Immerhin soll der Speichertakt bei der RTX 5080 Super etwas erhöht werden, von 30 auf 32 Gbit/s, was die Speicherbandbreite von 960 auf 1024 GB/s erweitert (jeweils plus 6,7 Prozent).

Nvidia setzt bei den GeForce RTX 50 Super Grafikkarten demnach also statt auf eine Überarbeitung der Blackwell Grafikarchitektur voll auf den größeren Grafikspeicher, denn dieser ist besonders wichtig bei hoher Bildqualität und hohen Auflösungen.

Quelle: Tweaktown