GeForce RTX 40 Super angeblich in zweiter Januarhälfte

Die Gerüchte um die kommenden Super-Versionen der GeForce RTX 40 Grafikkarten verdichten sich. Jetzt wird berichtet, dass Nvidia die drei neuen Modelle auf der CES Anfang Januar in Las Vegas vorstellen wird und sie dann in der zweiten Monatshälfte in den Handel kommen. GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super und RTX 4080 Super sollen vor allem über mehr CUDA-Kerne verfügen.

Die bislang noch inoffiziellen Informationen gehen auf ein allgemein gut informiertes Portal in China zurück. Demnach wird Nvidia zu seiner Keynote der CES in Las Vegas am 8. Januar 2024 die drei neuen GeForce RTX 40 Super präsentieren. Etwas mehr als eine Woche später, am 17. Januar, soll dann die GeForce RTX 4070 Super im Handel erhältlich sein. Genau eine Woche darauf, am 24.1., soll die GeForce RTX 4070 Ti Super folgen, bevor die Serie eine weitere Woche später, am 31. Januar, mit der Verfügbarkeit der GeForce RTX 4080 Super ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Alle drei neuen Grafikkarten werden im Vergleich zu den bisher erhältlichen Modellen mehr CUDA-Kerne bzw. Shader-Einheiten besitzen. Nur die GeForce RTX 4070 Ti Super soll mit 16 statt 12 GByte GDDR6X-Grafikspeicher wie die Anfang Januar 2023 eingeführte RTX 4070 Ti kommen. Bei GeForce RTX 4070 Super und RTX 4080 Super bleibt es bei den 12 bzw. 16 GByte RAM der Modelle ohne Super-Namenszusatz.

Immerhin sollen die Chips etwas aufgebohrt werden für einen weiteren Leistungszuwachs. So wird erwartet, dass die GeForce RTX 4070 Super mit 7168 statt 5888 CUDA-Kernen (+22 Prozent), die GeForce RTX 4070 Ti Super mit 8448 statt 7680 Shader-Einheiten (+10 %) und die GeForce RTX 4080 Super mit 10240 statt 9728 CUDA-Kernen (+5 %) ausgestattet sein werden. Trotzdem sollen die bisherigen Grafikkartenmodelle der Ada-Lovelace-Serie weiterhin im Angebot verbleiben, wie zuvor bereits gemeldet wurde. Deshalb ist davon auszugehen, dass die neuen Super-Modelle entweder etwas teurer oder die bisherigen Grafikkarten etwas günstiger werden.

Quelle: ithome.com (China)