Nvidia GeForce RTX 5070 Ti: Wohl ca. 16,6 % leistungsfähiger als die GeForce RTX 4070 Ti Super

Die Nvidia GeForce RTX 5070 Ti soll bereits ab 20. Februar 2025 im Handel erhältlich sein. Es bleibt aber abzuwarten, ob das Ganze am Ende in einem ähnlichen Paper-Launch mündet, wie bei den GeForce RTX 5080 und 5090. Die zuletzt genannten Grafikkarten sind zwar offiziell bereits veröffentlicht worden, praktisch aber nicht im Handel zu bekommen. So konnten Nvidia und Partner offenbar nur geringe Stückzahlen liefern.

Anzeige

Erste Reviewer berichten schon vorab, dass die GeForce RTX 5070 Ti dabei ca. 16,6 % schneller ist, als das direkte Vorgängermodell, die GeForce RTX 4070 Ti Super. Gleichzeitig ist die RTX 5070 Ti nur ca. 13,2 % langsamer als eine RTX 5080. Sie könnte damit in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser dastehen als die RTX 5080.

Zwischen der GeForce RTX 5080 und der RTX 5090 klafft nämlich eine erhebliche Kluft, die in Zukunft wohl noch eine GeForce RTX 5080 Ti wird schließen müssen. Beispielsweise ist ein wenig fragwürdig, dass die GeForce RTX 5080 die 16 GByte VRAM des Vorgängermodells beibehält und die RTX 5090 mit 32 GByte VRAM auftrumpfen kann.

Quelle: Videocardz